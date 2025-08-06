Почему мобилизация в Украине "буксует": военная омбудсменка ответила

Мобилизация / © ТСН

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Мобилизационное законодательство Украины больше не отвечает современным реалиям, поэтому в стране возникают серьезные проблемы с мобилизацией.

Об этом заявила уполномоченная президента по правам военнослужащих Ольга Решетилова в эфире «Общественного радио».

По ее словам, нормы закона остались на уровне 2022 года, когда тысячи добровольцев сами приходили в территориальные центры комплектования. Сейчас ситуация изменилась — мобилизация происходит принудительно, однако процесс тормозится из-за того, что часть функций передана органам местного самоуправления и руководителям самоустранившихся предприятий.

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В частности, как отметила омбудсмен, положение о том, что представители местных властей должны доставлять граждан в ТЦК, на практике не выполняется. Местные чиновники не желают конфликтовать с избираемыми их общинами, поэтому избегают какого-либо участия в мобилизационных процессах.

Аналогичная ситуация и в секторе бизнеса. Руководители предприятий, по словам Решетиловой, часто скрывают своих работников, пытаясь избежать их мобилизации. Причина — конфликт интересов, ведь работодатель заинтересован удержать ценного работника.

Омбудсмен подчеркнула, что ответственность за доставку военнообязанных должны нести полиция и органы местного самоуправления. В то же время в ТЦК начали внедрять новые подходы, в частности, право на телефонный звонок, чтобы люди могли сообщить близким о своем местонахождении.

Напомним, Верховная Рада продлила действие военного положения и общего призыва еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. С августа 2025 года, прежде всего, мобилизуют несколько категорий граждан — кого точно призовут в августе во время мобилизации в Украине.

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Ранее сообщалось, что мужчины 18-25 лет без военного опыта пока не подлежат мобилизации.