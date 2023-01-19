Почему Монастырский и Енин были в одном вертолете и куда именно летели: объяснение Нацполиции

Руководство МВД, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, летело вертолетом, потому что пыталось как можно скорее прибыть на место назначения.

Вертолет, потерпевший авиакатастрофу в Броварах 18 января, с руководством МВД на борту летел в одну из прифронтовых областей. Глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, погибшие в авиакатастрофе, были в одном вертолете, поскольку пытались как можно скорее прибыть к месту назначения.

Об этом сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева на брифинге.

По ее словам, вертолет летел в командировку в одну из прифронтовых областей Украины. Работники и руководство МВД часто ездили на передовую, чтобы увидеть ситуацию воочию и проинспектировать обеспечение подразделений Министерства, которые находятся в "горячих" точках.

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Кроме того, такие систематические поездки совершались, чтобы более эффективно принимать управленческие решения.

"Они отправлялись в командировку, спешили и хотели как можно скорее прибыть на место, чтобы скорректировать в дальнейшем работу министерства как можно лучше и эффективнее, в том числе и ради победных ситуаций на фронте", — сообщила Рева.

Пресс-секретарь Нацполиции напомнила, что расследование проводит Служба безопасности Украины.

"Очень много фото- и видеоматериалов. Они все собраны и в процессуальном порядке вовлечены в материалы уголовного производства. Их будут изучать эксперты, и тогда этого можно будет дать ответы. Без выводов экспертизы мы не можем ничего заявлять", — добавила она.

Напомним, что в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января 14 человек, в том числе один ребенок, погибли, пострадали 25, 11 из которых – дети.

Серелл жертв Маленькая Милана, 2017 года рождения. Она погибла вместе с матерью.

Падение вертолета в Броварах

Утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв. Глава ОВА сообщил, что рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет. В это время в садике находились дети и сотрудники заведения.

По данным ГСЧС, разбился их вертолет ЕС-225 (бортовый номер 54). Он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три автомобиля.

В тот же день правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

В настоящее время список кандидатов на должность министра внутренних дел еще формируется.

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