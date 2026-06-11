Почему мужчины с отсрочкой вдруг оказываются в розыске ТЦК: адвокаты объяснили

Мобилизация / © ТСН

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Военнообязанные мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут оказаться в розыске из-за непройденного или просроченного осмотра военно-врачебной комиссии (ВВК). Такая ситуация обычно возникает в промежуток времени, когда срок действия предыдущего бронирования уже истек, а новое предприятие еще не успело оформить.

Об этом говорится в материале «Телеграф».

Бронирование работников — какие нюансы

Проблема возникла из-за майских изменений правительства в правилах бронирования. Теперь компании имеют статус критически важных только до 1 сентября. До этого времени им нужно снова подтвердить свой статус и заново оформить отсрочку для работников. Юристы предупреждают: пока документы переоформляются, возникает опасный период, когда старое бронирование уже закончилось, а новое еще не действует.

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В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отмечают, что закон не предусматривает объявление в розыск исключительно из-за отсутствия заключения ВВК. Однако адвокат Ростислав Кравец утверждает, что на практике военкоматы используют для этого более широкий перечень причин.

«Розыск — это исключительное требование ТЦК, чтобы человек туда явился. И здесь основанием для такого розыска может быть вообще что угодно: уточнение данных (которые и так есть в ТЦК), непройденная ВВК, несвоевременное представление какой-либо информации (изменение места регистрации, получение инвалидности, рождение детей, развод). То есть все, что угодно», — сказал Кравец.

То, что подобные случаи уже происходят, подтверждает и адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко. Она привела пример из практики, когда предприятие временно утратило статус критического, а при повторном оформлении документов возникли проблемы.

«А потом предприятие восстановило критичность, но не всех людей смогло забронировать, потому что из-за неактуальной ВВК некоторых работников объявили в розыск», — объяснила Анищенко.

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По словам юриста, подача заявок на бронирование через портал «Дія» официально должна длиться три дня, но в реальности этот процесс затягивается до недели. Если именно в этот период ТЦК внесет в систему информацию о розыске мужчины, электронную заявку на его бронирование автоматически отклонят.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним о новых правилах мобилизации с 1 июня. В Министерстве обороны анонсируют обновление сервиса «Резерв+». Представить новые функции приложения обещают уже в начале июня.

Кабинет министров Украины принял решение, существенно изменяющее систему бронирования военнообязанных. В правительстве подробно объяснили, как именно будут работать новые правила, призванные сделать процесс более прозрачным и справедливым.

Также военный омбудсман Ольга Решетилова указала на важные изменения в процессе мобилизации, необходимые для «адекватной» работы призыва. Речь идет, в частности, о мотивированных военных, реформе системы военно-врачебных комиссий и улучшении самого механизма призыва.

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