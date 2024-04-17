Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах — объяснение нардепа

Повестки за границу отправляться не будут.
Находящимся за рубежом мужчинам нужно обновить свои военно-учетные данные, чтобы работники Территориальных центров комплектования не тратили время на оформление для них повесток в Украине. Способа вернуть их домой или вручить повестку за границей не существует.
Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский в эфире Радио Свобода.
По его словам, никаких негативных последствий для граждан Украины, которые обновят свои данные в консульстве, не предусмотрено. Мол, эта процедура должна только выяснить, сколько военнообязанных находится или постоянно проживает за границей.
“Получение военно-учетного документа никоим образом не означает, что эти граждане завтра или послезавтра будут мобилизованы, потому что [нет] механизма, который заставил бы граждан Украины вернуться, если они этого не хотят, если они легально пересекли государственную границу и если в отношении них нет уголовных производств. в Украине”, – говорит Вениславский.
Нардеп также подчеркнул, что повестки за границу отправляться не будут.
"У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что ее вручают представители ТЦК и СП, а за границей их юрисдикция не распространяется", — пояснил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал мобилизационный закон и был опубликован в правительственной газете "Голос Украины" 17 апреля. А это значит, что документ вступает в силу через один месяц со следующего дня после публикации – то есть 18 мая.
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