"Почему мы должны выходить из своей земли?": Зеленский о мирных планах и Донбассе

Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины призывает не доверять словам Кремля по Донбассу . Он подчеркнул, что даже в случае отступления украинских сил агрессия со стороны России только усилится.

Об этом украинский лидер сказал в интервью Rai Italia.

Если Украина покинет Донбасс, война не завершится

Зеленский прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что «если Украина не будет на Донбассе, война закончится». Он подчеркнул, что это сплошная ложь.

«Несмотря на все слова, которые раньше звучали от России, агрессия только увеличилась, и мы просто не можем доверять российской стороне», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что даже при содействии сильных посредников Украина должна действовать осторожно.

«Условия должны быть такими, чтобы мы не верили, не полагались прямо на слова России. Мы должны понять, что если Украина не будет на Донбассе, не гарантировано, что Путин не продолжит войну. Факт, что он продолжит», — уверяет глава Украины.

Зеленский также объяснил логику Кремля.

«Ему нужно время подготовиться, укомплектовать бригады, дополнительные дивизии и т.д. Для этого нужно время. Вот в это я верю — что ему нужно это время. Но кто дает гарантию, что потом он не продлит оккупацию?», — заключил глава государства.

Как отметил президент, украинские укрепления сдерживают возможности российских войск. Да, если ВСУ отойдут, Путин сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе.

"Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?", - риторически завершил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что сценарий вывода украинских войск из Донбасса неприемлем для Украины . По его словам, в ходе переговоров Россия настаивает на полном уходе украинских сил, в то время как США рассматривали варианты демилитаризованных зон или обмена территориями. Лидер Украины подчеркнул, что такие предложения создают риск новых требований со стороны Кремля. Президент предостерег, что отступление открыло бы российской армии путь к продвижению вглубь страны. "Это чистое безумие", - подчеркнул Зеленский.