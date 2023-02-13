Почему на большей части Украины сегодня не выключают свет и где могут использовать графики отключений

В понедельник, 13 февраля, в Украине постепенно растет потребление электроэнергии по сравнению с выходным днем, традиционным для начала рабочей недели. Впрочем, дефицита мощности в энергосистеме пока нет. Доступной мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, возросло производство электроэнергии в энергосистеме, которое в полной мере покрывает потребление. Также из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии", — объяснили в компании.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день пока не доводили. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком.

"Однако из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений. В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в г. Киев по мере роста потребления также возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения во избежание риска перегрузки оборудования", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также расположены и большинство ветровых и солнечных электростанций. "Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулировочные мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы", — добавили в компании.

На ряде электростанций, поврежденных во время ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонтные работы.

Напомним, в компании "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии с этой недели.

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