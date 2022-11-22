Почему на фикусе осыпаются листья: 5 основных причин и как это предотвратить

Фикус сбрасывает листья. Основные причины "облесения" растения осенью и зимой и что делать в таком случае, читайте в материале ТСН.ua

Фикусы не нуждаются в особом уходе — необычной и постоянной подкормке, пересадке и т.д. Но когда фикус начинает сбрасывать листву, значит ему что-то не нравится и нужно соответственно реагировать.

Увеличить освещение. Если летом ваш фикус стоит на некотором расстоянии от окна и его это вполне устраивает, освещения достаточно, то с наступлением осени, тем более зимы, нужно переставить фикус на подоконник, желательно такого окна в которое заглядывали бы солнечные лучи. Хотя бы иногда. А если вы хотите, чтобы фикус оставался в глубине комнаты, нужно использовать дополнительное освещение, например, включать для него фитолампу на 8-10 часов в сутки. Главные враги фикуса – недостаточная влажность, горячий воздух от батарей и холодный сквозняк. В то же время растение очень любит свежий воздух. Поэтому желательно отставить фикус от батареи, почаще проветривать комнату, где находится фикус, но при этом защитив растение от сквозняков. Все это определенно улучшит самочувствие растения. Фикус любит тепло, но зимует он лучше при прохладных условиях. Растение любит свет и прохладу и если выбирать между теплой, но темной комнатой или прохладной и светлой лоджией, то фикус перезимует без потери листьев при втором варианте. Температура, где находится фикус, зимой не должна опускаться ниже +5 градусов, но при низкой температуре горшок лучше ставить на теплоизоляционный материал. Осенью и зимой фикус нужно поливать меньше, а опрыскивать чаще. Для профилактики загнивания корней и снижения стресса из-за изменения погоды и условий фикус осенью полезно поливать и опрыскивать специальными, соответствующими для этого препаратами. Фикусы не любят переезды и изменения условий. Например, если вы заносите фикус из прохладной светлой веранды в темное теплое помещение – это может привести к листопаду. Даже резкий поворот горшка относительно окна приводит к опаданию части листьев. Однако крутить фикус вокруг своей оси нужно периодически, только поворачивая за раз не больше чем на 25 градусов, чтобы свет равномерно падал на крону деревца, и она развивалась равномерно.

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