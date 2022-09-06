Почему на границе Украины образовались длинные очереди из фур и как решают эту проблему: в ГПСУ ответили

В Госпогранслужбе рассказали, почему на выезд из Украины в основных пунктах пропуска образовались длинные очереди из грузовиков, и почему на границе иногда образуются пробки из сотен легковых авто, и где узнавать состояние загруженности пунктов пропусков.

Длинные очереди из фур на выезд из Украины образовались из-за того, что украинские порты перестали полноценно работать, поэтому вся логистика переброшена на западную границу. Но пограничники, Государственная таможенная служба и Министерство инфраструктуры делают все возможное, чтобы увеличить количество пропуска грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона 6 сентября сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"После того, как украинские порты перестали полноценно функционировать, вся логистика перекинулась на западный участок границы", — ябъснил он.

По его словам, украинская сторона сотрудничает с соседними странами, чтобы ускорить оформление грузовиков на границах.

"Мы ведем сотрудничество с нашими партнерами по ту сторону границы всех граничащих с нами стран Европейского Союза для того, чтобы наладить всю ту необходимую коммуникацию и оформление грузовиков происходило максимально быстро и с украинской стороны, и по ту сторону границы", — проинформировал он.

Также Демченко отметил, что общий транспортный поток за последнее время вырос с 21 тысячи легковых и грузовых автомобилей до 23 тысяч единиц в сутки, которые двигаются как на въезд, так и на выезд.

"Мы не прекратим делать максимально возможные вещи для того, чтобы оформление и пропуск грузовиков был максимально быстрым. Мы помним, что пункт пропуска "Ягодин" сейчас переквалифицирован исключительно только для грузовых транспортных средств, там не осуществляется оформление легковых автомобилей. Кроме того, было увеличено количество полос для движения на пункте пропуска "Краковец", – сказал он.

Также спикер ГПУ объяснил, почему на пунктах пропуска западных границ иногда образуются очереди из сотен легковых авто.

"В отдельные часы на отдельных направлениях может скапливаться определенное количество транспортных средств, иногда их – до 100, и это обусловлено тем, что одномоментно определенное количество граждан пытается пересечь границу, поэтому мы советуем для того, чтобы максимально быстро пересекать границу, людям интересоваться информацией о состоянии загруженности пунктов пропусков. На странице в Фейсбук Западного регионального управления Госпогранслужбы каждые три часа обновляется информация о состоянии загруженности пунктов пропуска на выезд из Украины именно для легковых авто. Такие же ресурсы есть у пограничников стран, которые с нами граничат. Поэтому если вы двигаетесь на выезд из Украины – пользуйтесь нашими сервисами, если вы двигаетесь на выезд из какой-то страны, то пользуйтесь теми онлайн-сервисами, которые предоставляют эти страны", — посоветовал Демченко

Напомним, мы рассказывали, какие сегодня, 6 сентября, образовались очереди на границе Украины со странами ЕС.

Почему на границе Украины со странами ЕС образовались длинные очереди грузовиков - Мустафа Найем

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