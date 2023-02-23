Почему на Харьковщине усилились вражеские ДРГ и где оккупанты хотят усилить темп своего наступления: ответ ISW

Российские оккупанты проводили разведывательно-диверсионную операцию на украинско-российской границе и северо-восточнее Купянска. Таким образом, вероятно, войска РФ пытаются усилить темпы наступательных действий на линии Купянск-Лиман .

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны от 23 февраля.

Сообщается, что 22 февраля российские силы проводили разведывательно-диверсионную операцию на украинско-российской международной границе и северо-восточнее Купянска.

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Генштаб ВСУ отмечал, что украинские войска отбили российскую разведку в районе Бологовки (около 40 км северо-восточнее Купянска), заставив диверсионно-разведывательную группу отступить в Россию. Также в сводке говорилось, что российско-российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в район Фиголовки (примерно 22 км северо-восточнее Купянска).

"Вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий на линии Купянск-Лиман. Наступление россиян на западной линии фронта в Луганской области усложняет рельеф, лес и украинские укрепления", — говорится в сообщении.

В ISW со ссылкой на Генштаб ВСУ добавляют, что также российские войска провели несколько неудачных наступательных операций на Купянском и Лиманском направлениях, а украинские войска отразили штурм Куземовки (17 км северо-западнее Сватового) и Дибровы (приблизительно 10 км юго-восточнее) от Лимана). Кроме того, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, две российские танково-пехотные роты безуспешно пытались прорваться на Кременском направлении.

В Институте отмечают, что главные усилия российской армии сейчас сосредоточены на том, чтобы полностью захватить Луганскую область и продвигаться на запад в восточную Харьковскую область и окружить северную часть Донецкой области.

Напомним, в ISW оценили, что Путин возродил свой империалистический нарратив об "исторических рубежах", что может угрожать бывшим советским странам.

Как заявлял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, новое "большое" наступление России уже продолжается: "Он так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление". Глава ГУР выразил уверенность, что сейчас россияне показывают свой максимум.

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