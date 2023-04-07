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Почему на Пасху принято красить яйца, а затем сражаться пасхальными яйцами.

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1106
Время на прочтение
2 мин
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Почему на Пасху принято красить яйца, а затем сражаться пасхальными яйцами.

Почему на Пасху принято сражаться пасхальными яйцами? / Фото: Pexels

Всю жизнь мы красим на Пасху яйца и редко когда задумываемся – почему? Все об этой интересной пасхальной традиции в материале ТСН.ua.

Почему яйцо – символ Пасхи

С давних времен яйцо символизировало жизнь, весеннее пробуждение, плодородие. Также у наших предков этот продукт был символом Солнца из-за своей округлой формы. Конечно, яйцо несло радость и тепло всему живому.

Какие еще символы несут яйца на Пасху:

  • яйцо может символизировать Воскресение Христово — когда его очищают от скорлупы, из него словно проступает обновленный мир, спасенный Иисусом Христом;
  • также очертания яйца напоминают сам момент вознесения Иисуса на небо в божественном свечении.

В Украине традиция окрашивания яиц и расписывание их разнообразными символическими рисунками очень популярна. Такие яйца называют писанками, пасхальными яйцами, крашанками: в зависимости от способа окрашивания. Именно с них по традиции начинают Пасхальное утро.

Почему появилась традиция биться яйцами

На первый взгляд, традиция раскрашивать яйца, а затем биться ими может быть необычной. Но по этим традициям существует несколько объяснений:

  1. Этот обычай является символом борьбы добра со злом. Издавна самое крепкое яйцо, которое "побило" все остальные в семье, считалось оберегом. Его долго хранили и разбивали последним.
  2. В старые времена публично целоваться, чтобы поздравить с праздником, было неприлично, поэтому верующие быстро придумали символически трехкратно "целоваться" с помощью пасхальных яйц, ударяя яйца друг о друга.
  3. Существует версия, что яйцо ассоциируется с камнем, закрывающим вход в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа. Поэтому разбивание скорлупы помогает его "освободить".

У наших предков существовало поверье, чем больше яиц на Пасху разобьешь, тем легче и быстрее воскреснет Сын Божий.

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Дата публикации
Просмотры
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