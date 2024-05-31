Почему на самом деле Путин хочет переговоров с Украиной: Пристайко раскрыл намерения диктатора

Тот факт, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится к переговорам о прекращении войны в Украине является свидетельством его неспособности покорить страну военным путем.

Такое мнение высказал экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Крапивный".

По его словам, сам факт того, что в России открыто заговорили о возможности переговоров с целью остановить войну в Украине, является неплохим показателем. Это свидетельствует о том, что у Кремля не хватает мощностей для полного уничтожения украинского государства.

"У них нет достаточных мощностей, чтобы нас уничтожить. Они бы не стали говорить о переговорах, если бы могли решить окончательно украинский вопрос, как Ленин говорил, "другим путем", например военным", — подчеркнул бывший министр.

Пристайко считает, что теперь главная задача для Украины – выйти из этой войны с минимальными потерями. Правда, как именно определять эти "минимальные потери" – вопрос открытый.

Напомним, по информации Reuters, Путин заинтересован в том, чтобы остановить войну, но требует от Запада и Украины согласиться, чтобы оккупированные территории остались под контролем РФ.

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