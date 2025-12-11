Отключение света / © Associated Press

Реклама

Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине напрямую зависит от российских атак на энергетическую инфраструктуру. Однако почему в западных областях выключают меньше света, чем в других регионах?

Об этом и другом объяснили в ДТЭК.

«Больше всего повреждений энергетики на востоке и в центре страны. Поэтому там потеряна значительная часть мощностей, ранее производивших электроэнергию. Это ТЭС, ТЭЦ и гидроэлектростанции. Сегодня основной объем электричества генерируется на западе, прежде всего атомными станциями», — отметили в ДТЭК.

Реклама

Добавляют, что из-за обстрелов возникает проблема, как доставить электроэнергию из одного региона в другой. Российские захватчики понимают это, поэтому регулярно наносят удар по крупным и средним подстанциям и магистральным линиям, обеспечивающим этот переток.

«В итоге часть электричества технически невозможно доставить туда, где и без того дефицит наибольший. Помните, единственная причина отключений — это российские атаки на энергетику. Свет держится», — подытожили в ДТЭК.

Напомним, во всех регионах Украины в пятницу, 12 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ранее сообщалось, что по слухам о якобы обесточивании 70% потребителей в Киеве украинцев интересуют вопросы, это уже блекаут или нет и какая разница между полным отключением света и экстренным.