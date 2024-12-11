Почему на западе Украины отменили отключение света, а в других регионах нет: объяснение ДТЭК

В ДТЭК объяснили, почему на Западе Украины отменили обесточивание, а в других регионах нет. Это влияет как производство электроэнергии, так и целостность электросетей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Как отметили в компании, графики появляются, когда электроэнергии не хватает. Это может произойти по двум причинам:

электростанции, поврежденные войной, не могут выработать достаточно электроэнергии;

электричество есть, но его невозможно передать через разбитые дронами сети.

"Целостность электросетей так же важна, как и производство электроэнергии. Россияне понимают это и пытаются остановить не только генерацию, но и передачу электричества", — отметили в ДТЭК.

Именно поэтому ситуация с отключениями по стране разная. Туда, где сети уцелели, а электростанции поближе, свет возвращается быстрее. Где передача электричества до сих пор усложнена, действуют графики отключений

Помните, энергетики работают круглые сутки, чтобы все украинцы были со светом.

Напомним, в нескольких областях Украины сегодня, 11 декабря, отменили графики почасового отключения электроэнергии. Их не будут применять, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях.

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