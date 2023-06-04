Почему не цветут розы и как заставить их расцветать

Отсутствие цветения роз летом - повод серьезно задуматься, что вы сделали не так. О самых частых причинах, из-за которых не цветут розы, и что делать, чтобы они зацвели - в материале ТСН.ua.

Роза слишком молодая или старая

Первый год после посадки роза не цветет, ей нужно время для адаптации, спокойствие и хорошее укрытие на зиму. Опытные садоводы рекомендуют в случае, если молодая роза зацвела в первый год, даже оборвать бутоны. Старая роза тоже не будет радовать цветением, поэтому обязательно нужно ее регулярно обрезать.

Выбрано неудачное место для посадки розы

Розы довольно прихотливые растения, любят тепло и не выносят сквозняков. Лучше всего выбрать открытое солнечное место на небольшой возвышенности. Розы очень чувствительны к недостатку солнечного света, для полноценного развития и цветения требуется не менее 8 часов полного солнца.

Розу нельзя сажать:

в тени деревьев, заборов и сооружений,

на ветряных участках, где много сквозняков,

на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Степень освещенности определяет силу роста, количество цветков, здоровье куста.

Непригодная почва для розы

Розы любят легкую и плодородную почву. Если почва тяжелая, перед посадкой саженца почву нужно разрыхлить на глубину 5-7 см, добавив плодородный субстрат, смешанный с перегноем или компостом.

Наличие у роз корневой поросли

У привитых роз с течением времени образуется много корневой (дикой) поросли. Поросль имеет много мелких листьев и шипов, которая загущает и ослабляет куст. Чтобы роза зацвела, регулярно вырезайте дикие побеги, не оставляйте пней. Доминирование корневой поросли свидетельствует о том, что при посадке была допущена ошибка - саженец посадили не на должную глубину, не на 3-5 см.

Почему не цветут троняды

Неправильная обрезка роз

Правильный уход за розами заключается в их ежегодной обрезке. Без нее цветение будет постепенно сокращаться. Не всегда процедура проводится грамотно. Чаще розы страдают сильной обрезкой, которая нарушает обменные процессы и ослабляет растение. Поэтому следует ограничиться санитарной обрезкой, удаляя больные и поврежденные побеги, что придаст кусту декоративный вид.

После цветения обязательно удаляйте увядшие цветки вместе с частью побегов. Это не только позволяет сохранить декоративность куста, но и стимулирует образование новых бутонов.

Некоторые группы роз (шрабы, английские розы, клайминги) ни в коем случае нельзя сильно обрезать весной. Для них применяется только санитарное и легкое состригание для стимулирования разветвления.

Летом для того, чтобы заставить розу выпустить новые побеги, нужно своевременно, желательно ежедневно, удалять увядшие цветки. Так называемые «слепые» побеги, которые не выпустили почек, надо укоротить примерно наполовину, оставляя почку, тем самым побуждая ее разветвляться. Такой способ позволяет добиться цветения.

Если весной не удалили тонкие и непродуктивные побеги, растущие внутри куста или близко к земле, удалите их летом.

Ошибки при поливе роз

Для пышного цветения розы ее нужно редко, но много, так чтобы вся корневая система напиталась водой, поливать. После обязательно подпушите почву, чтобы избежать образования воздухонепроницаемой корки. Можно замульчировать кусты. Так в почве дольше будет сохраняться влага, отпадет потребность в разрыхлении и не придется воевать с сорняками.

Ошибки при подкормке роз

Для пышного цветения роз нужно хорошо подпитывать растение. Но желательно не переусердствовать с азотными удобрениями, иначе вместо цветков можно получить пышные зеленые листья. Лучше всего подкармливать розу готовой комплексной подкормкой, перепревшим куриным пометом, разведенным в пропорции 1 к 15. Разнообразные народные средства, такие как дрожжи, луковая шелуха, йод, сахар также способствуют цветению растения.

Неправильное укрытие роз зимой

Растение, чтобы оно не перемерзло зимой, нужно обязательно укрывать на зиму. Весной раскрывайте растения постепенно, чтобы они не подмерзли и закалились. Если затянуть и долго не убирать укрытие, побеги могут выпреть и загнить. Опасным является инфекционный ожог, который можно увидеть весной после снятия укрытия, когда на побегах появляются фиолетово-коричневые пятна. Пораженные таким образом кусты нужно выкорчевать и сжечь.

Болезни и вредители также могут быть причиной плохого цветения роз

Нередко розы страдают от заболеваний, таких как мучнистая роса, ржавчина, черная пятнистость, вредителей – паутинного клеща, щитовки, тли, розового пильщика, листовки. При значительных поражениях растения болезнями, вредителями роза перестает цвести. Поэтому нужно регулярно проводить профилактические опрыскивания, например чесночным или крапивным настоями, а против вредителей применять специальные препараты.

Старение розы

Если розы растут более 3 лет, пора их омолодить. Старая древесина розы плохо проводит питательные вещества, постепенно растение начинает еле-еле цвести и в конце концов погибает по неизвестным причинам. Поэтому ежегодно весной выпиливают трехлетние побеги, вместо которых куст выпустит новые, молодые, зеленые, и они подхватят эстафету цветения.

Скорая помощь, если розы не цветут

Если роза, которая вдруг "отказывается" цвести, младше 3 лет, "сидит" на хорошем месте, с виду здоровая, не поражена, не подавлена корневой порослью, то прежде всего нужно:

Удалить все ненужные побеги - тонкие, слепые, мелкие, растущие внутри и внизу куста.

Провести обрезку на сильный лист или почку, роза сама это покажет, обычно здесь формируется новый побег. Все, что сверху, нужно вырезать.

Подкормить, преимущественно калием, гуматами в сочетании с микроэлементами.

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