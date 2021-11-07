Почему не исчезает пандемия коронавируса и даже набирает обороты в Украине — врач ответил

Почему не исчезает пандемия коронавируса и даже набирает обороты в Украине — врач ответил

Если показатели количества инфицированных коронавирусом за сутки в Украине будут оставаться такими же высокими, как сейчас, то уже через несколько месяцев мы получим коллективный естественный иммунитет, говорит медик Тарас Жиравецкий. Но все может изменить появление нового мутированного штамма коронавируса.

Пандемия коронавируса закончится тогда, когда большинство людей переболеет. В Украине еще не сформировался коллективный иммунитет, к тому же у нас зафиксировали новый мутированный штамм коронавируса "Дельта+", который заразнее своих предшественников.

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Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий на своем канале в Telegram.

По его словам, сейчас в Украине, по неофициальным данным, переболело COVID-19 более 50% взрослого населения. Но это "не дало нам никаких преимуществ к новому штамму вируса "Дельта+". Коллективный иммунитет появится только тогда, когда переболеет более 80% населения, говорит врач.

"В Украине вакцинировано почти 20% взрослого населения, но, к сожалению, вакцинированные болеют и распространяют инфекцию, что не останавливает распространение коронавируса", — объясняет Тарас Жиравецкий.

Медик говорит, что Украина не была готова к сегодняшней вспышке коронавируса, ведь новый мутированный коронавирус "Дельта+", которого зафиксировали в Великобритании и уже подтвердили в Украине, "оказался в разы заразнее предыдущих штаммов, а для остановки его распространения мы практически ничего не сделали". Кроме того, течение COVID-19 сейчас значительно тяжелее.

По его словам, эпидемия закончится в Украине, когда большая часть нашего населения переболеет.

"Когда же остановится пандемия? Когда большинство украинцев переболеет. Поскольку сейчас ежедневно у нас неофициально больше 100 тысяч новых случаев, официально 25 тысяч новых инфицированных (тестирование у нас в разы меньше проводится, чем нужно), то можно предположить, что за 1 месяц переболеет 3 миллионы украинцев. Если показатели будут оставаться такими же высокими, то через несколько месяцев мы получим коллективный естественный иммунитет", — отмечает Тарас Жиравецкий.

Впрочем, такое развитие ситуации с пандемией может изменить появление еще более нового мутированного штамма коронавируса, считает врач.

"Основная загадка! Не появится ли новый штамм, который будет пробивать иммунитет после болезни и после вакцинации, потому что тогда мы можем попасть в замкнутый круг. Пока этого никто не знает, но надеемся, что этого не будет", — подытожил медик.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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