Почему не нужно выбрасывать кожуру цитрусовых — органическое удобрение для комнатных растений и дачи

Не выбрасывайте кожуру от апельсинов, мандаринов, лимонов, сделайте из него удобрение для растений. Как, читайте в материале ТСН.ua

Все мы любим фрукты, зимой предпочитаем цитрусовые. Но они не только вкусны и полезны для здоровья человека, но и пригодятся для подкормки комнатных растений и разнообразных культур на даче, в огороде. Поэтому отведав вкусный апельсин или мандарин, не выбрасывайте кожуру.

Почему не нужно выбрасывать кожуру от апельсинов, мандаринов.

Применение кожуры цитрусовых обусловлено наличием в ней в достаточно высокой концентрации макроэлементов, жизненно необходимых любому растению. Дело в том, что апельсиновая или мандариновая, лимонная кожица содержит больше витаминов А, С, Е, чем их мякоть, богата эфирными маслами, флавоноидами и пектиновыми веществами. В ней много калия и фосфора, натрия, участвующего в клеточном обмене и повышающего зимостойкость растений.

Делать удобрение из цитрусовых шкурок нужно еще и потому, что это полностью экологически чистое и безопасное удобрение.

У такого удобрения нет ограничения для использования во время цветения, плодоношения растений.

Удобрение изготовлено из цитрусовых шкурок универсальное, подходит для любых культур.

Приготовить подкормку из апельсиновых шкурок очень просто и недорого, цитрусы доступны круглый год, стоят относительно недорого.

Кожица от цитрусовых отпугивает многих вредителей.

Единственная оговорка для использования удобрений из кожуры цитрусов для прикормки — если внести его очень много, может измениться кислотно-щелочной баланс почвы, а закисленная почва подходит не всем культурам. К изменению кислотности почвы наиболее чувствительны молодые растения, поэтому не рекомендуется использовать удобрения из апельсиновых корок в первые недели после высадки культур.

Как приготовить и использовать удобрение из цитрусовых корок для комнатных растений

Если не планируете использовать кожуру сразу, ее нужно просушить естественным образом или в духовке, электросушилке.

Для подкормки комнатных растений апельсиновые, мандариновые кожуры высушивают, измельчают в кофемолке или в блендере и добавляют в готовую почву в расчете 2 ст.л на один литр.

Можно приготовить жидкое удобрение – свежими или сухими шкурками заполняют емкость примерно на треть и заливают кипятком. Ставят в темное место в сутки. Перед употреблением настой процеживают и разбавляют наполовину водой. Повторно заваривать шкурки нельзя, никакой пользы от него уже не будет.

Подкармливают удобрением из цитрусовых кожиц комнатные растения раз в 10-12 дней.

Кожа цитрусовых как удобрение

Как подкармливать удобрением из апельсиновых, мандариновых шкурок растения в огороде

Чтобы удобрить культуры в огороде, свежие или сухие кожуры измельчают и прикапывают на глубину 5-7 см. Делать это нужно 2-3 раза в сезон. Такое удобрение насыщает почву полезными веществами, становится питательной средой для полезной почвенной микрофлоры. Кожа безвредна для дождевых червей и других перерабатывающих органику существ. Свежие кожуры апельсинов или мандаринов можно закапывать непосредственно в землю у растения, главное – закапывать не глубже 5-8 см.

Измельченные шкурки можно добавлять в компостную кучу и таким образом впоследствии получить универсальное сбалансированное удобрение.

Подойдет для удобрения садовых растений и настой из шкурок, который готовят так же для комнатных цветов. Норма подкормки – на один квадратный метр выливают до 2 л жидкости.

Так же как для комнатных растений кожуры мандаринов, апельсинов или лимонов можно высушить и с помощью блендера или мясорубки измельчить и использовать порошок. Такое удобрение можно использовать в качестве прикормки, высыпая его на открытый грунт. После чего, чтобы усилить эффект, растение нужно полить.

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