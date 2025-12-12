Почему не подтягивается фото в “Резерв+”: причины и решение проблемы

Документ в «Резерв+» действует даже без фотографии / © armyinform.com.ua

По состоянию на сегодняшний день фотографии в приложении «Резерв+» появились еще не у всех пользователей. Причин может быть несколько: от перегрузки системы до отсутствия необходимых данных в государственных реестрах.

Разъяснение дал руководитель Директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Почему фото нет и как это исправить

По словам чиновника, главная техническая причина – огромное количество пользователей, которых насчитывается около 6 миллионов. Система загружает фотографии постепенно во избежание сбоев.

Если у вас до сих пор пустое окошко вместо фото, Романюков советует совершить два действия:

Обновите приложение «Резерв+» до последней версии через App Store или Google Play. Сделать повторный запрос в самом приложении (обновить свой военно-учетный документ).

"Скорее всего, у большинства пользователей фотографии подтянутся", - заверил представитель Минобороны.

У кого фото не появится никогда

Однако есть категория граждан, у которых фотография в приложении не может появиться по техническим причинам. Это касается тех, кто не имеет биометрического загранпаспорта .

«Единственный нюанс в том, что фотографии в электронном виде есть только у тех, у кого есть биометрический загранпаспорт», — пояснил Романюков.

Именно из демографического реестра (где хранятся фото на загранпаспорт) «Резерв+» берет изображение. Если у вас старый паспорт-книжечка, системе просто неоткуда взять ваше цифровое фото.

Действительный ли документ без фото

В Минобороны отмечают: если фотографии нет – ничего страшного . Электронный военно-учетный документ остается полностью действующим и законным.

Единственный нюанс – более длительная процедура проверки на улице.

«Для дополнительной идентификации вас могут попросить предоставить еще документы с фотографией, удостоверяющие личность», — предупредил специалист.

То есть если у «Резерв+» нет вашего фото, стоит иметь при себе паспорт или права, чтобы представители ТЦК или полиции могли убедиться, что этот телефон и документ действительно принадлежат вам.

Напомним, в конце прошлого месяца Министерство обороны Украины сообщило о начале открытого тестирования обновленного приложения «Резерв+» . Это обновление позволило запечатлеть фото владельца в электронном военно-учетном документе.