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Почему не работают мобильная связь и интернет, когда отключают свет

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Почему не работают мобильная связь и интернет, когда отключают свет

Фото: pixabay.com

Без света базовые станции связи не работают.

Украинцы в Сети жалуются, что при временном отключении электроэнергии в некоторых регионах не работают мобильная связь и интернет.

Как объяснили ТСН.ua в компаниях Vodafone, Lifecell и Kyivstar - без света базовые станции связи не работают.

"Часть базовых станций компании оборудованы источниками автономного питания, которые в зависимости от нагрузки на сеть могут работать 3–4 часа. Если за это время подача электроэнергии не возобновляется, компания для продолжения работы базовых станций использует передвижные дизель-генераторы.

Сотрудники компании или подрядные организации обслуживают дизель-генераторы и заботятся о пополнении запасов топлива для их непрерывной работы там, где для этого есть возможности", – отметили в Kyivstar.

Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, почему в одних домах постоянно отключают свет, а в других совсем нет. А также почему отключение света длится более 4 часов в сутки.

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