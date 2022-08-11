Почему не созревают помидоры сорванные с куста: что нужно сделать, чтобы они покраснели

Часто бывает так, что болезнь томатов или решение высадить на участке что-нибудь другое, заставляют огородников собирать урожай зеленых помидоров. Кто-то консервирует зеленые помидоры, многие оставляют для созревания. Где и как нужно хранить зеленые помидоры, чтобы они покраснели – в материале ТСН.ua

Что помогает помидорам созреть

Температура является важнейшим фактором созревания плодов томатов. Томаты, которые находятся в теплом помещении скорее созревают, чем те, которые находятся в холодном. Чтобы ускорить созревание, помидоры помещают в теплое место. Лучше для дополнительного созревания томатов разместить их в хорошо проветриваемом и достаточно влажном помещении с температурой 20-25°C. Помидоры раскладывают на полках, в корзинах или ящиках в несколько слоев, не толще 20 см. Каждые 3-5 дней помидоры проверяют, забирают спелые плоды и уничтожают те, на которых появились повреждения. Условия созревания помидор можно менять. Если необходимо ускорить процесс созревания, температуру в помещении повысит до 28°C и обеспечьте яркое освещение.

Чем ниже температура, тем медленнее идет созревание. При температуре 10-15°C созревание обычно занимает 3-4 недели, при температуре 18-21°C созревание может занять две недели. Можно разместить томаты в помещениях с разной температурой, чтобы продолжить созревание и использовать уже созревшие томаты в пищу регулярно в течение всего месяца.

Идеальным для созревания являются помидоры молочной или оранжевой окраски. Конечно, чтобы добиться зрелости зеленых помидоров, нужно больше времени и усилий.

Наибольшей проблемой при созревании помидоров являются больные и поврежденные плоды. Лучше проверять плоды каждый день, чтобы вовремя обнаружить порчу.

Важнейшим фактором, который ускорит созревание томатов, является этилен. Этот газ выделяется фруктами и овощами при созревании. Поэтому, если к зеленым помидорам добавить красное яблоко или красный помидор, то они, точнее выделяемые газ, поможет ускорить процесс созревания.

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