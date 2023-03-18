Почему не спасли "Мрию": расследование уничтожения самолета Ан-225 в Гостомеле — новые подробности

Крупнейший самолет в мире Ан-225 "Мрия" был уничтожен российскими оккупантами в аэропорту "Антонов" в Гостомеле Киевской области из-за того, что ему не разрешили вовремя эвакуироваться в Германию. Такую информацию обнародовало немецкое издание Bild со ссылкой на данные из подробного отчета о расследовании уничтожения Ан-225.

Самолет заранее готовили к отправке, но так и не состоялась. Против должностных лиц госпредприятия "Антонов" возбуждены уголовные производства.

Почему самый большой в мире самолет не удалось спасти и кто за это будет отвечать — читайте в материале ТСН.ua.

В Германии была приготовлена убежище для "Мрии"

Немецкое издание Bild обнародовало данные из подробного отчета о расследовании уничтожения армией России самолета Ан-225 "Мрия" в аэропорту "Антонов" в Гостомеле Киевской области.

Как пишет Bild, в преддверии полномасштабного вторжения России самолет должен был быть эвакуирован в аэропорт "Галле" в Лейпциге, но соответствующий приказ на перелет так и не поступил.

"Уже было известно, что Лейпциг должен был стать прибежищем для "Мрии". Вечером перед началом войны экипаж и пилоты сели в полностью заправленный самолет, но, по словам капитана Дмитрия Антонова, им не позволили взлететь по распоряжению высшего руководства", — говорится в публикации.

По информации немецких журналистов, еще за месяц до вторжения в РФ аэропорт "Галле" подготовил все для спасения украинского самолета.

Как рассказал спикер немецкого аэропорта Уве Шухарт, перемещение Ан-225 и меньшего Ан-124 было запланировано на 25 февраля, в Лейпциге для них уже было зарезервировано место.

Уничтожение Ан-225 в Гостомеле: что известно и кто виноват

Аэропорт "Антонов" в Гостомеле стал одной из первых целей окупантов во время вторжения. В ночь на 24 февраля 2022 года российские войска предприняли попытку захватить аэропорт, высадив десант на вертолетах. Атака была отбита. 27 февраля в результате воздушной атаки войск РФ на аэропорт самолет "Мрия" сгорел.

Командир экипажа самолета Дмитрий Антонов записал видеообращение, в котором обвинил руководство "Антонова" в бездействии, повлекшем уничтожение самолета на аэродроме Гостомеля. В ГП "Антонов" ответили, что это обвинение базируется "исключительно на личных мнениях и оценочных суждениях" командира экипажа.

Самолет "Мрия", уничтоженный российскими кафирами.

СБУ приступила к проверке работников ГП "Антонов" на причастность к уничтожению самолета и возможность сотрудничества с российскими оккупантами. Также правоохранители открыли расследование, почему не был заранее эвакуирован Ан-225.

В апреле 2022 года госконцерн "Укроборонпром" уволил генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова. Бычков был назначен на должность генерального директора ГП "Антонов" в мае 2021 года. До этого с ноября 2020 года он исполнял обязанности руководителя госкомпании.

Впоследствии СБУ сообщила о подозрении бывшим руководителям "Антонова". Следователи собрали основательную доказательную базу на экс-гендиректора, его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности. По материалам следствия, в преддверии вторжения России чиновники не допустили бойцов Нацгвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Чиновники прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.

Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, приведшее к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, экс-замдиректора "Антонова" объявлен в розыск. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Бывшему гендиректору "Антонова" инкриминируют также незаконную переправку за границу украинцев призывного возраста под видом специалистов, пересекающих границу для техобслуживания самолетов.

Украина построит новую "Мрию"

Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2022 года объявил, что Украина построит второй самый большой в мире самолет "Мрия". По его словам, для этого понадобится 800 млн долларов. По его словам, новый самолет "Мрия" посвятят памяти погибших на войне пилотов:

"Это вопрос имиджа нашего государства и вопрос памяти обо всех прекрасных профессиональных летчиках, погибших на этой войне. Это действительно героические люди, сколько всего сделали... Поэтому построить "Мрию" ради памяти о наших героях – это правильная государственная позиция", — подчеркнул глава государства.

В ГП "Антонов" ранее оценивали создание второго экземпляра самолета Ан-22 "Мрия" в сумму от 700 млн долларов до 1 млрд.

В "Укроборонпроме" же заявляли, что восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени.

Конструкторы ГП "Антонов" сообщили, что новый Ан-225 будет создан на базе недостроенного брата-близнеца "Мрии". Внешне он почти не будет отличаться, но внутри это будет совершенно новый самолет с самым современным оборудованием. Новая "Мрия" будет еще мощнее, легче предыдущей минимум на 10 тонн, а это значит, что судно будет брать на борт еще больше груза и будет лететь еще дальше.

Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов сообщал, что работы над созданием самолета ведутся "в секретном месте". По его словам, второй Ан-225 будет обеспечен "как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета". Собрать деньги на строительство самолета помогал международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется ГП "Антонов".

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