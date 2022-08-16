Почему не стоит спать во время заката: что говорят народные приметы

Существует очень много народных примет, связанных со сном. К примеру, о запрете спать на закате. Почему именно этого нельзя делать – читайте в материале ТСН.ua.

Как пишет Telegraf, сон на закате может угрожать потерей трудоспособности. Существуют народные поверья, которые утверждают, что если спать в это время, можно избавиться от энергии и сил, что ухудшит самочувствие.

Почему не стоит спать во время захода солнца

Вот какие приметы и поверья связаны с этим:

Еще в Древнем Египте сон во время, когда заходит солнце, считался губительным для человека. Как верили египтяне, тогда души умерших переправляются в подземное царство и могут "прихватить" с собой живых. Также в древности верили, что сон во время заката может отобрать у спящего жизненные силы. Человек сначала будет чувствовать себя уставшим, а через некоторое время даже может заболеть. Людям со слабым биополем спать в это время тоже запрещено. В эзотерике утверждают, что он лишит жизненной энергии и отнимет счастье. Говорят, что такой сон тоже не принесет отдыха или развлечения. В это время человеку, согласно поверьям, будут сниться одни кошмары. Если вы не хотите впустить в свою жизнь негатив, не стоит спать во время захода солнца. У славян существовало мнение, что во время заката сон может даже укоротить человеку возраста. А если вы принимаете важные решения, то вам точно не стоит спать во время заката. Этим вы только навредите, ведь после этого примете неправильное решение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.