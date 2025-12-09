Почему не засчитывается в страховой стаж период обучения после 1 января 2004 года

Годы стационарного обучения, начиная с января 2004 года, не зачисляются в страховой стаж / © unsplash.com

Реклама

Период обучения не засчитывается автоматически в страховой стаж, потому что с 2004 года за студентов и соискателей образования страховые взносы в Пенсионный фонд не уплачиваются.

Поэтому годы, проведенные в вузе или в аспирантуре, не влияют на будущую пенсию — если только человек не позаботится об этом самостоятельно, напоминает ПФУ.

Однако закон позволяет компенсировать этот период через договор добровольного участия, что позволяет «докупить» стаж за годы обучения, начиная с 1 января 2004 года.

Реклама

Страховой стаж исчисляется территориальными органами Пенсионного фонда по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, являющейся составной частью реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а за периоды до внедрения системы персонифицированного учета — на основании документов и в порядке, определенном законодательством. 2 ст. 24 Закона №1058).

Список лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию (застрахованные лица, за которых уплачиваются страховые взносы), определен ст. 11 Закона №1058. В указанной статье отсутствует категория лиц, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и курсах подготовки кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Напомним, требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту ежегодно изменяются. В 2025 году порог снова повысили.

Чтобы претендовать на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа. Выйти на пенсию в 63 года можно только при условии, что стаж составляет от 22 до 32 лет. А для тех, кто планирует оформлять выплаты в 65 лет, достаточно от 15 до 22 лет. Уже известно, что в 2026 году критерии снова усилят.

Реклама

Раньше мы писали о том, сколько можно докупить стаж до пенсии, сколько это стоит и кто может это сделать. Больше об этом читайте в новости.