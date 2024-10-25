Почему некоторые украинцы могут потерять бронирование: адвокаты объяснили

Официальная причина временной остановки бронирования работников – необходимость навести порядок в этой области, оценить злоупотребления и сделать так, чтобы в будущем их не было.

После проведения аудита на предприятиях, которые классифицируются как критически важные, некоторые могут потерять этот статус. Это означает, что работники, имеющие бронирование, могут его потерять и быть мобилизованными.

Об этом сообщил адвокат Сергей Савинский в комментарии The Page.

Адвокат отметил, что такие проверки могут привести к изменению статуса критически важных предприятий и сокращению количества лиц, имеющих право на бронирование.

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"Можно ожидать, что после аудита некоторые забронированные работники могут быть мобилизованы", — отметил он.

Собеседник также подчеркнул, что в постановлении Кабинета министров №1204 от 22 октября этого года предлагаются изменения в критерии, по которым организации, предприятия или учреждения признаются критически важными для экономики и жизни населения во время особого периода. После этого соответствующие органы могут проверять статус предприятий и принимать решение о его подтверждении или отмене.

Адвокат Евгений Булименко добавил, что официальная причина временной остановки бронирования работников – необходимость навести порядок в этой области, оценить злоупотребления и сделать так, чтобы в будущем их не было.

"Такие злоупотребления были вызваны, среди прочего, размытостью критериев, по которым предприятия, учреждения и организации конкретным государственным органом признаются критически важными. Неофициальной причиной следует предположить, что есть острая потребность пополнения личного состава Вооруженных сил Украины", — подытожил он.

Напомним, военный юрист Роман Лихачев рассказал, что в Украине существует много случаев, когда людей с бронированием все равно призывают. И хотя есть соответствующие судебные решения о том, что забронированный мобилизован незаконно, но пока человек получит это решение, все это время он будет служить.

Бронирование работников через портал Дія приостановлено до 15-го ноября

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