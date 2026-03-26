Почему нельзя обобщать СОЧ: военный заявил о двух группах нарушителей

Журналист и военнослужащий Павел Казарин

Журналист и военнослужащий Павел Казарин отметил опасность обобщения причин самовольного оставления частей (СОЧ). Он объяснил, почему опытных бойцов, которые выгорели за годы службы, нельзя приравнивать к беглецам из учебных центров, которые так и не побывали на фронте.

Такое мнение главный сержант 2-го батальона беспилотных систем 104-й бригады территориальной обороны высказал на своей Facebook-странице.

Казарин отметил, что в дискуссиях о СОЧ его беспокоит склонность все обобщать, ведь под этой аббревиатурой фактически скрываются две разные категории людей.

«Есть те, кому не повезло с командиром. Те, кому не давали перевестись. Те, кто выгорел за долгие годы войны. Те, кому нужно было спасать семью. Эти люди успели повоевать и послужить — и в какой-то момент накопленный износ заставил их решить, что они отдали стране все долги», — пояснил военный.

В то же время, по его словам, есть и другая группа — те, кто оставил службу еще на этапе базовой общевойсковой подготовки. Казарин считает, что их СОЧ является фактически еще одной формой уклонения от службы, ведь такие люди даже не добрались до боевых подразделений и не имеют боевого опыта.

«Мы риторически объединяем эти две группы в одну. Не делаем разницы на уровне статистики. Не принимаем во внимание при вынесении приговора. Без разбора отправляем в штурмовые подразделения по возвращении», — акцентировал главный сержант.

Таким образом, заключает он, существует лишь общая цифра, которая не отражает разницы между теми, кто прошел войну и истощился, и теми, кто вообще не присоединился к боевым действиям.

«Здесь должен был бы быть какой-то вывод, но его не будет», — резюмировал Казарин.

Ужесточение наказания за СОЧ и уклонение от службы — что известно

Напомним, в Украине обсуждают усиление ограничений для военных, совершивших СОЧ, и гражданских уклонистов. Нардепы предлагают приравнять их к должникам по алиментам, введя запреты на банковские операции, кредиты, нотариальные услуги и управление авто. Также рассматривается возможность автоматического ареста имущества и счетов для тех, кто не обновил данные в ТЦК или находится в розыске.

Кроме того, в Раде продолжаются дискуссии о возвращении жесткой уголовной ответственности за СОЧ без возможности освобождения от наказания за первое нарушение. Сейчас эти инициативы находятся на стадии обсуждения, соответствующие законопроекты от Минобороны или Генштаба еще не зарегистрированы.

Заметим, накануне министр обороны Михаил Федоров встретился со штурмовиками и пехотинцами 13 подразделений, которые рассказали о дефиците кадров, логистике под дронами и длительном пребывании на позициях. По итогам разговора министр анонсировал пакет системных изменений, который будет включать новые подходы к срокам службы и выплат именно для штурмовых частей, а также реформы в процессах мобилизации и решения проблемы СОЧ.