Почему нельзя оставлять на ночь посуду грязной: поверья и приметы

Оставленная немытая на ночь посуда из-за лени или из-за нехватки времени — не только дело гигиены и чистоты, существует много поверий, объясняющих, почему нельзя оставлять посуду грязной.

Не помытая посуда – дело гигиены.

Если посуду вовремя не помыть, оставить на ночь в раковине, грязь просто засохнет, и утром ее помыть будет намного сложнее, нужны будут для этого специальные моющие средства.

За ночь микробы на кухне, где обычно всегда тепло, быстро размножаются и только ополоснуть посуду водой уже будет мало. Микробы очень быстро размножаются и остаются в раковине, и даже после того, как посуда вымыта, никуда не исчезают. Большая часть микробов оседает на мочалках и тряпочках.

В конце концов, если постоянно оставлять немытую посуду на 10-12 часов — это привлекать и кормить тараканов, от которых, если заведутся, избавиться будет трудно.

Приметы и поверья, почему нельзя оставлять посуду грязной на ночь

Считается, что оставленная грязная посуда притягивает отрицательную энергию. Как следствие в семье начинаются мелкие ссоры, а затем и скандалы. Грязная посуда может привести даже к разводу.

Раньше говорили, что нельзя оставлять посуду грязной, чтобы приучить молодую семейную пару к порядку и чистоте. Свекрови утверждали, что грязная посуда у хозяйки – это к беде. Конечно, если хозяйка не следила за чистотой, это могло вызвать скандалы и ссоры и рано или поздно привести к разводу.

Экстрасенсы утверждают, что грязная посуда помимо энергии отнимает успех и деньги. Поэтому, если хотите иметь деньги, мойте посуду сразу, не оставляйте ее на ночь.

Специалисты по фэншую, биоэнергетики утверждают, что то, что говорят, что грязные чашки обещают проблемы с деньгами и неудачи по делам, половник, оставленный в кастрюле на ночь -- бедность, а много грязных ложек и вилок — к сплетням и скандалам на работе имеет реальные основания. Не зря английское слово mess может переводиться и как «беспорядок», и как «неприятности». Эти понятия взаимосвязаны.

И если какие-то предрассудки помогают нам навести порядок на кухне и в жизни, стать немного счастливее и избежать бед, значит не так они и плохи.

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