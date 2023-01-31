Почему нельзя передавать вещи через порог, разговаривать таким образом: мертвецы под порогом

Откуда пошло такое поверье, что нельзя передавать вещи через порог, прочтете в материале ТСН.ua

Многие люди, наверное, знают и слышали о приметах, связанных с порогом дома. Но мало кто знает, откуда взялось это поверье и почему нельзя передавать вещи через порог.

Причиной оказывались мертвецы под порогом, которых нельзя обижать.

В глубокую древность, наверное, еще до христианства существовала традиция хоронить прах своих предков под порогом. Вот именно, под порогом своего дома. Считалось, что в таком случае дух усопшего будет помогать в любых тяжелых жизненных обстоятельствах своим родным и близким, проживающим в этом доме.

Благодаря умершим порог считался священной границей между потусторонним и нашим миром. Потому к нему и относились соответственно.

Поскольку беспокоить души предков боялись, поэтому запрещалось:

Сидеть на пороге, неприятные слухи о вашей семье, а непосредственно о вас, могли сыграть злую шутку.

Стоя на пороге. Выражение "не стой на пороге" известно, наверное всем. Причины — открытая дверь, когда стоишь на пороге, ведь когда она открыта, защита дома исчезает. И в такой дом негативную энергию тянет как магнит.

Нельзя здороваться и вести разговор через порог с собеседником. Это ведет к ссорам и конфликтным ситуациям. Эта примета настолько вошла в культуру, что стала просто признаком воспитанного человека, который обязательно шагнет через порог, если надо поздороваться за руку.

Передавать и брать вещи. Если хозяин передавал или брал вещи таким образом, он отдавал свое здоровье, а брал чужой недуг. Эта примета срабатывает почти на подсознательном уровне – перед тем, как что-то дать или взять, особенно деньги, всегда делают шаг через порог.

Невесте заходить в дом самой, поэтому муж заносил ее в дом на руках.

Выходить из дома левой ногой, это приведет к беде. Поэтому выходить из дома, переступать порог нужно с правой ноги.

С приходом христианства традиции изменились – сжигать мертвых и хоронить их под порогом дома прекратили. Но традиции с порогом крепко пустили корни, прижились.

Через некоторое время в народе нашлись другие объяснения, почему нельзя передавать через порог вещи, хотя их языческое содержание осталось неизменным. Запреты передавать вещи через порог стали объяснять тем. что в доме живет домовой и заберет вещи, которые передают через порог, потому что считает их своими. Отсюда пошла традиция ставить у порога блюдечка с чем-нибудь вкусненьким. Чтобы злые духи не похитили здоровье или душу живущего в доме человека, закладывали под порог амулет или какую-то важную вещь

Конечно народные приметы и поверья – не наука, не всегда сбываются на 100%. Подобную информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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