Почему нельзя пить чай с ложкой в чашке: эта и другие народные приметы о популярном напитке

Обычный чай может стать причиной несчастий и неприятностей в доме, если его неправильно пить. Что об этом напитке может рассказать народная мудрость – читайте в материале ТСН.ua.

Чай – популярный среди украинцев напиток, который есть в каждом доме. Многие выпивают даже не одну, а две-три чашки чая в день. У наших предков даже были особые приметы и поверья, связанные с этим напитком.

Народные приметы о деньгах, счастье и талантах, связанных с чаем

Если вы будете пить чай из треснувшей чашки, можете привлечь в дом несчастье.

Любите пить чай с ложкой в чашке? Лучше забыть об этой привычке. Наши предки верили, что в этом случае рассчитывать на большой финансовый успех не стоит. А еще такое чаепитие приносит беды.

Не нужно также пить чай из ложки – эта привычка приносит одни долги.

Ни в коем случае не допивайте чай из чужой чашки – все проблемы этого человека перейдут к вам.

А вот если вы пролили на себя немного чая – не расстраивайтесь. По народным приметам это означает, что вас ждут приятные новости на работе.

Как еще поверья о чае существовали у наших предков

Утром случайно поперхнулись чаем – ждите в этот день хороших новостей.

Обожгли язык из-за слишком горячего чая — скоро будут невероятные изменения.

Пришлось разбавить черный чай холодной водой – до ссоры с мужчиной.

А если холодной водой разбавить зеленый чай – в жизни будут неудачи.

Положили в чай вместо сахара соль – можно ждать приятные новости.

Разлился чай – в доме будут убытки или неприятности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.