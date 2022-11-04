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Почему нельзя пить чай с ложкой в чашке: эта и другие народные приметы о популярном напитке

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
76
Время на прочтение
2 мин
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Почему нельзя пить чай с ложкой в чашке: эта и другие народные приметы о популярном напитке

Почему нельзя пить чай с ложкой в чашке: что об этом говорят народные приметы / Фото: Pexels

Обычный чай может стать причиной несчастий и неприятностей в доме, если его неправильно пить. Что об этом напитке может рассказать народная мудрость – читайте в материале ТСН.ua.

Чай – популярный среди украинцев напиток, который есть в каждом доме. Многие выпивают даже не одну, а две-три чашки чая в день. У наших предков даже были особые приметы и поверья, связанные с этим напитком.

Народные приметы о деньгах, счастье и талантах, связанных с чаем

  • Если вы будете пить чай из треснувшей чашки, можете привлечь в дом несчастье.
  • Любите пить чай с ложкой в чашке? Лучше забыть об этой привычке. Наши предки верили, что в этом случае рассчитывать на большой финансовый успех не стоит. А еще такое чаепитие приносит беды.
  • Не нужно также пить чай из ложки – эта привычка приносит одни долги.
  • Ни в коем случае не допивайте чай из чужой чашки – все проблемы этого человека перейдут к вам.
  • А вот если вы пролили на себя немного чая – не расстраивайтесь. По народным приметам это означает, что вас ждут приятные новости на работе.

Как еще поверья о чае существовали у наших предков

  • Утром случайно поперхнулись чаем – ждите в этот день хороших новостей.
  • Обожгли язык из-за слишком горячего чая — скоро будут невероятные изменения.
  • Пришлось разбавить черный чай холодной водой – до ссоры с мужчиной.
  • А если холодной водой разбавить зеленый чай – в жизни будут неудачи.
  • Положили в чай вместо сахара соль – можно ждать приятные новости.
  • Разлился чай – в доме будут убытки или неприятности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Просмотры
76
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