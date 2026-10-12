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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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246
Время на прочтение
2 мин

Почему нельзя варить все лесные грибы в одной кастрюле: главная ошибка кулинаров и точное время для каждого вида

Готовя лесной урожай, не стоит сбрасывать все дикорастущие грибы в одну кастрюлю, ведь каждый вид требует точного времени термической обработки для сохранения вкуса, текстуры и безопасности.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Белые грибы

Белые грибы / © Unsplash

Сезон грибов для многих ассоциируется с азартной охотой в лесу и ароматной сковородкой на ужин, однако на кухне лесной урожай требует суровой дисциплины. Главная ошибка многих кулинаров — сбрасывать все найденные трофеи в одну кастрюлю и варить их «на глазок».

Лесные грибы нельзя бросать в одну кастрюлю: для каждого вида есть свое время. Ошибка с варкой легко портит и вкус и текстуру, а для дикорастущих грибов еще и не гарантирует безопасности, рассказывает «24 Канал».

Как варить лесные грибы?

Время термической обработки зависит от конкретного вида гриба, а не от того, что они все лесные. Именно поэтому одни грибы варятся быстрее, другие значительно дольше:

  • белые грибы — 30 — 50 минут после закипания, с предварительным сливом первой воды;

  • лисички и подосиновики — около 20 минут;

  • опята — 40–60 минут;

  • маслята и моховики — 25 — 35 минут;

  • подберезовики и сыроежки — 30 — 40 минут.

Помогает ли двойное или тройное кипячение?

Кулинары рекомендуют дважды кипятить отобранные дикорастущие грибы: после первого кипячения воду надо слить, залить грибы чистой водой, снова довести до кипения и варить еще 15-20 минут. Иногда можно встретить совет варить грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.

Но двойное или тройное изменение воды не делает безопасными все грибы без исключения. Самое важное правило просто: собирайте и готовьте только те дикорастущие грибы, в которых вы точно уверены.

Раньше мы писали о том, какие грибы собирать осенью и как отличить полезные от опасных.

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