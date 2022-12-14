Почему нельзя выливать кипяток в раковину: сантехники не рекомендуют это делать

Протекание труб, возникшее под раковиной на кухне, может быть следствием незнания принципа устройства сантехнических труб. В первую очередь, незнания – из чего изготовлены эти трубы и что с ними происходит, когда они попадают под кипяток.

Почему могут протекать трубы

Очень часто для изготовления сантехнических труб используют пластик. Как известно, подобный материал не характеризуется повышенной стойкостью к высоким температурам. Поэтому слишком горячая вода, кипяток, который часто сливается в канализацию на кухне из кипящей кастрюли, может привести к тому, что пластиковая труба размягчится или даже перетопится. И произойдет протекание.

Если кипяток выливается нерегулярно, иногда, то не стоит ни о чем беспокоиться.

Однако, если вы систематически нарушаете правила эксплуатации, выливая в раковину кипящую воду, возникает высокая вероятность протекания труб.

Что делать, чтобы трубы не протекали

Что делать с кипятком? Неужели нужно ждать, чтобы вода в которой варился картофель или макароны, перед тем, как ее сливать, остыла? Сантехники рекомендуют, что для того, чтобы уберечь пластиковые трубы от повреждений, перед тем, как выливать в раковину кипяток, нужно параллельно открыть кран с холодной водой. Таким образом, слишком горячая вода не повредит канализации.

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