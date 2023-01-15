Почему нельзя выносить мусор на ночь: как защитить себя от страха перед поверьем

Почему нельзя вечером выносить мусор из дома, читайте в материале ТСН.ua

Существует много примет, связанных с выбрасыванием мусора вечером. Согласно многовековым поверьям сторонников вечерней уборки ждут ведьмы, недовольные домовые, потеря денег, достатка, а также всевозможные другие несчастья.

Разбираемся, почему поверья говорят запрещают выносить мусор после заката:

Согласно древним поверьям, в темное время суток выходит нечистая сила, которая ищет, как бы навредить неосторожным людям. Тем, кто выносит мусор, угрожают неприятности в виде ссор и конфликтов в семье, а также проблемы в общении с сотрудниками, начальством и близкими людьми.

Мусор, неубранный к вечеру, может оскорбить домового, который оберегает дом, помогает хозяйствовать и отгоняет от дома и семьи любое зло. Если нерадивые хозяйки не позаботились о порядке и оставили мусор до вечера, домовой может обидеться и оставить дом без своего покровительства.

В темное время суток ведьмы или злые духи могли похитить вещи и навести порчу на здоровье или даже смерть. По этой же причине не выбрасывали ногти и волосы, считалось, что их нужно сжигать или закапывать в землю.

Согласно фэн-шуй, если выносить мусор по вечерам, можно избавиться от финансового успеха, счастья и везения. Лишить себя удачи можно сразу, а вот вернуть благополучие будет достаточно сложно. Китайцы считали, что оставить дом не убранным это нарушить течение жизненной энергии ци. В Украине всегда существовало поверье, что после заката вместе с мусором из дома можно вынести достаток, благополучие и счастье.

Оставлять мусор на ночь тоже не рекомендовалось – защитники дома могли обидеться и уйти. Можно ли избежать беды? Если очень нужно срочно избавиться от мусора, существуют всевозможные поговорки, как нейтрализовать негативные последствия. Для этого на пороге дома,при выносе мусора стоит сказать: "Ненужное из дома выношу, нужное оставляю. Счастье и удачу в доме храню" или "Выношу ненужное из дома, а счастье и достаток оставляю".

В современном мире люди стараются не выносить мусор по другим, рациональным причинам, в основном по осторожности:

В темное время суток проще попасть в неприятную ситуацию, в частности, столкнуться со стаей бездомных собак.

Зимой поход с тяжелым пакетом может привести к падению на скользком льду, а в осенний вечер можно запросто попасть в лужу.

К народным приметам можно относиться по-разному. Но тот факт, что в них верят миллионы людей, заслуживает внимания. Приметы основываются на многовековом опыте наших предков, их наблюдательности и традициях.

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