Почему неравномерно подают свет для украинцев: объяснение энергетиков

Неравномерная подача света также возникает из-за аварий на перегруженных сетях.
В "ДТЭК" объяснили, что нет возможности передать необходимый объем электроэнергии через определенный узел, поэтому вынуждены включать свет неравномерно.
Об этом заявил исполнительный директор "ДТЭК№ Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.
"Почему света у одних клиентов может быть больше, а у других меньше? Потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через определенный узел. Поэтому равномерность на 100% мы сейчас не можем обеспечить", — сказал исполнительный директор "ДТЭК".
Кроме того, неравномерная подача света также возникает из-за аварий на перегруженных сетях.
"У нас есть сетевые ограничения. То есть разрушения сети из-за обстрелов", — заявил Сахарук.
Какая ситуация с энергетикой
После последнего масштабного обстрела страны-террориста 23 ноября энергосистема Украины до сих пор востанавливается. По состоянию на 29 ноября ситуация со светом в Украине остается сложной, однако есть возможность давать свет на 5-6 часов. Об этом сообщили в правительстве.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине есть разные сценарии блэкаута. И это с учетом того, что РФ ставила своей целью обесточить все наше государство еще 10 октября.
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