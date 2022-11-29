Почему неравномерно подают свет для украинцев: объяснение энергетиков

В "ДТЭК" объяснили, что нет возможности передать необходимый объем электроэнергии через определенный узел, поэтому вынуждены включать свет неравномерно.

Об этом заявил исполнительный директор "ДТЭК№ Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

"Почему света у одних клиентов может быть больше, а у других меньше? Потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через определенный узел. Поэтому равномерность на 100% мы сейчас не можем обеспечить", — сказал исполнительный директор "ДТЭК".

Кроме того, неравномерная подача света также возникает из-за аварий на перегруженных сетях.

"У нас есть сетевые ограничения. То есть разрушения сети из-за обстрелов", — заявил Сахарук.

Какая ситуация с энергетикой

После последнего масштабного обстрела страны-террориста 23 ноября энергосистема Украины до сих пор востанавливается. По состоянию на 29 ноября ситуация со светом в Украине остается сложной, однако есть возможность давать свет на 5-6 часов. Об этом сообщили в правительстве.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине есть разные сценарии блэкаута. И это с учетом того, что РФ ставила своей целью обесточить все наше государство еще 10 октября.

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