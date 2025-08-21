Почему нет билетов на поезда в Украине: что происходит

Укрзализныця

В Украине растет дефицит билетов, ведь не хватает новых поездов и ремонтных предприятий. В то же время в парламенте звучат оговорки о возможной приватизации «Укрзализныци».

Об этом заявила народная депутат Оксана Савчук в эфире «Утро.LIVE».

Почему невозможно купить билеты на поезд

Почему большое количество сегодня билетов нет в продаже? Потому что нет подвижного состава, то есть новых поездов», — объяснила Савчук.

Она напомнила, что когда Азовсталь производила рельсы для железной дороги, но сейчас этого производства уже нет. Кроме того, значительная часть предприятий, занимавшихся ремонтом вагонов и локомотивов, осталась на Востоке Украины.

Чем грозит приватизация

«Я убеждена, что ключевая задача народных депутатов — не допустить приватизацию „Укрзализныци“ и объяснить европейцам, что это стратегическое для Украины предприятие. Оно выполняет множество социальных услуг и оборонных также», — подчеркнула парламентария.

Савчук отметила, что если отдать грузовые перевозки частным компаниям, а пассажирские покинуть государству, под угрозой окажутся социально важные маршруты.

«Большое количество дотационных электричек не доедет в те населенные пункты, из которых сегодня люди добираются на работу. Это социальный железнодорожный транспорт, это маршруты жизни», — подчеркнула она.

Депутат призвала быть устойчивыми в вопросе сохранения государственного контроля над «Укрзализныцей» и продолжить дискуссию о будущем украинской железной дороги.

Напомним, при этом существует еще одна проблема, связанная с нехваткой билетов на «Укрзализныци». В Украине пассажиры все чаще сталкиваются с трудностями при покупке билетов из-за деятельности мошенников и перекупщиков. Только за июнь-июль 2025 года АО «Укрзализныця» заблокировало более 2800 аккаунтов в мобильном приложении, владельцы которых перепродавали билеты по завышенным в два-три раза ценам.

Чтобы противодействовать схемам, компания усилила контроль документов при посадке, а также обнаруживает безбилетных пассажиров и тех, кто пользуется поддельными билетами. Дополнительно к борьбе присоединился сервис OLX, блокирующий мошенников, пытающихся перепродавать билеты онлайн.

В то же время для повышения безопасности внедрена верификация через «Действие.Подпись». Она теперь обязательна при покупке билетов на ряд внутренних рейсов: №29/30 Киев — Ужгород, №12 Львов — Одесса и №27/28 Киев — Чоп. Приобрести билеты на эти маршруты можно и традиционно — в кассах.

Нововведение коснулось и международных рейсов, которые пользуются повышенным спросом среди украинцев: направлений Хелма и Варшавы, Вены и Кишинева. Именно на этих маршрутах наиболее активно работают спекулянты, усложняя людям планирование путешествий.

Как показывает практика, изменения уже принесли результат — количество жалоб на приобретение билетов без верификации из-за «Действие ID» существенно снизилось. При этом наполняемость поездов держится на уровне около 95%.

Также, чтобы сделать путешествия более удобными во время осеннего сезона, «Укрзализныця» назначила пять дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные регионы Украины.

Среди них — поезд №249/250 Киев — Львов, который будет отправляться с обеих конечных станций 27 и 28 августа. Для планирующих поездки в Днепр предусмотрен рейс №220/219 Киев — Днепр с датами отправления 25, 28, 30 и 31 августа.

Для путешествий на курорты предназначен поезд №159/160 Киев — Трускавец. Он будет курсировать 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября. А для западного направления запланирован рейс №218/217 Чоп — Львов, который отправляется почти через день в сентябре.

Отдельное внимание железнодорожники уделили поезду №284/283 Ужгород-Киев. Он будет курсировать через день с 1 сентября до начала действия нового графика движения в 2026 году. Его особенность — удобная стыковка в Киеве со скоростными поездами в направлениях Харькова и Днепра. Это позволит пассажирам из восточных городов добраться до западной Украины даже при ограниченном количестве свободных мест.