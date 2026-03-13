Почему невозможно запретить Telegram: генерал СБУ назвал главную проблему

Telegram / © ТСН.ua

Российские спецслужбы активно используют анонимные телеграм-каналы для вербовки. А блокировка каналов не дает желаемого эффекта и угроза остается актуальной.

Об этом рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире «Київ24».

По словам Ягуна, запретить или прикрыть телеграм-канал сложно. Россияне быстро перебазовываются и используют любые возможности социальных сетей. Анонимные каналы становятся инструментом коммуникаций и вербовки для спецслужб РФ.

«90% тех, кто был завербован и имел коммуникацию, это произошло через телеграм-каналы. Они активно используются российскими спецслужбами», — подчеркнул генерал-майор.

Ягун отметил, что для уменьшения влияния анонимных каналов власти должны контролировать собственные аккаунты в соцсетях. Ранее Совет национальной безопасности и обороны уже принял решение ограничить присутствие государственных органов в телеграм-каналах, но оно не было выполнено.

«Если хотим, чтобы канал стал непопулярным или был прикрыт, нужно начинать с каждого властного подразделения, которое там имеет свои аккаунты», — сказал Ягун.

Блокировка Telegram — последние новости

Напомним, ранее нардеп от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин выступил с инициативой изменить законодательство, чтобы положить конец анонимности крупных Telegram-ресурсов. По его словам, это необходимо для борьбы с дезинформацией, которая распространяется в мессенджере.

Кстати, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук также предлагает заблокировать Telegram в Украине после теракта во Львове.

В то же время военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что попытки ограничить работу мессенджера Telegram не остановят российские спецслужбы в поиске агентов, поскольку для вербовки могут использоваться любые цифровые платформы.