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- Украина
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Почему "Новая почта" ограничивает наложенный платеж – официальное разъяснение компании
В условиях усиленного государственного контроля за предпринимательской деятельностью, приходится внедрять новые процедуры, связанные с финансовыми операциями.
В соцсетях распространяются сообщения об ограничении возможности отправки посылок с наложенным платежом через "Новую почту". Компания официально опровергла эти слухи и объяснила, что происходит.
Как отмечается в обращении "Новой почты", компания не вводит никаких ограничений на количество отправок или получения посылок. Ее цель — обеспечить удобство использования услуг, в частности для продавцов.
Однако, по словам компании, в условиях усиленного государственного контроля за предпринимательской деятельностью, приходится внедрять новые процедуры, связанные с финансовыми операциями.
В частности, финансовый партнер NovaPay, как любой банк или платежная система, обязан проверять клиентов согласно требованиям Закона Украины №361-IX. Это касается анализа рисков, законности происхождения средств, их назначения и связей.
В случаях, когда физическое лицо регулярно получает большие суммы наложенных платежей, NovaPay может временно приостановить финансовые операции до момента предоставления объяснений происхождения средств.
В компании советуют всем, кто активно занимается торговлей, открывать ФЛП или другую форму предпринимательства, готова заключать договоры на доставку и денежные переводы, чтобы обеспечить легальную и удобную работу.
Ранее сообщалось, что "Новая почта" вводит новые ограничения для незарегистрированных продавцов. Новые лимиты уже действуют.