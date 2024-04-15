Почему новые правила пересечения границы не касаются студентов частных вузов: в МОН ответили

В постановлении говорится только о студентах государственных и коммунальных учебных заведений.

В МОН ответили, почему новые правила пересечения границы не касаются студентов частных вузов. Там заверили, что в правительственном постановлении говорится о разрешении на пересечение границы только студентам государственных и коммунальных учебных заведений.

Об этом "Общественному" сообщили в Минобразования и науки.

Как отмечается, в МОН пояснили, что согласно Порядку реализации права на академическую мобильность, участвующие в программах академической мобильности образовательные учреждения получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.

"Изменения, вносимые в Правил пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, согласно законодательству, государственные и коммунальные учреждения высшего образования смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами", — рассказали в МОН.

Там также уточнили, что речь идет об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и услугах по переводу. В то же время, существуют частные высшие, которым приостановили лицензии, но не прекратили существование юридического лица частного или публичного права.

"Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации", — добавили в МОН.

Напомним, что согласно решению правительства в начале апреля студенты-бакалавры университетов Украины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу на стажировку.

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