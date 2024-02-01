Почему новый мобилизационный проект хуже старого: нардеп обратил внимание на важный момент

Алексей Гончаренко объяснил, что норма о 36 месяцах службы – это фактически обман, потому что там есть нюанс.

Новый законопроект о мобилизации хуже старого.

Такое мнение в эфире телеканала "Киев" высказал народный депутат Алексей Гончаренко и объяснил, почему он так считает.

"Ухудшили даже тот законопроект, который был в прошлый раз. Дело даже не в 36 месяцах, что, по моему мнению, слишком долго. Но сейчас они даже до 36 месяцев добавили еще один абзац, что дальше увольнение после этих 36 месяцев происходит по отдельному решению Ставки. А если Ставка не примет решение, вот как со срочниками сейчас... Четвертый год люди служат и не принимает решение президент о демобилизации... Фактически, это будет просто обман, если в таком виде принять, это означает, что никакого срока службы не установлено. Или можно сказать так: установлено, что срок службы – не менее 36 месяцев", – объяснил Гончаренко.

Между тем, по сообщению народного депутата Ирины Фриз, в обновленной версии законопроекта о мобилизации "четкого, действенного и реалистического механизма демобилизации нет". В проекте прописан срок 36 месяцев, но отсутствует четкий механизм вычисления.

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