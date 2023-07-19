Почему нужно есть бананы каждый день: ответ диетологов

Бананы – самый популярный продукт для перекуса. Они дают много энергии, а также очень вкусные. Диетологи утверждают, что бананы нужно есть каждый день. Читайте в материале ТСН.ua – почему.

Как пишет издание GreenPost, прежде всего специалисты советуют добавить в свой рацион бананы женщинам. Ведь эти фрукты содержат большое количество марганца, способствующего выработке коллагена в организме. Именно это вещество помогает оградиться от старения.

А еще бананы полезны тем, что в их состав входит калий. Этот микроэлемент требуется, чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов. А еще с его помощью контролируется АД.

Если о марганце и калии многие знают, то о том, что в бананах содержится еще и аскорбиновая кислота, мало кому известно. Она нужна нашему организму, чтобы улучшалась работа мозга и быстрее усваивалось железо. Она еще участвует в выработке коллагена и надежно защищает ткани и клетки организма от повреждений.

В бананах имеется большое количество витамина B6, который помогает превращать жиры и углеводы в энергию. Также именно этот витамин сохраняет нервную систему здоровой.

Диетологи утверждают, что бананы – лучший продукт и для спортсменов. Они быстро насыщают, дают энергию, нужную для новых свершений, однако не содержат вредного жира и холестерина.

Еще одним положительным свойством бананов является то, что они оказывают положительное влияние на работу пищеварения. Этот фрукт богат нерастворимой клетчаткой, которая нужна, чтобы поддерживать здоровье кишечника.