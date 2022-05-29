Почему мыть овощи и фрукты после магазина и как это делать правильно? / Фото: Pexels

Почему нужно мыть овощи и фрукты после магазина

Почему нужно мыть овощи и фрукты после магазина

На поверхности фруктов и овощей могут жить патогенные микробы, вызывающие различные кишечные болезни. Чтобы не было проблем после покупки продуктов в магазине, нужно мыть овощи и фрукты. Читайте в материале ТСН, как правильно это делать.

После употребления в пищу инфицированных продуктов человеку может понадобиться медицинская помощь или даже госпитализация. Часто на овощах и фруктах в магазине из-за неправильного хранения и транспортировки можно обнаружить кишечную палочку, бактерии листерии, сальмонеллу. Также заболеть после потребления немытых после магизина продуктов можно из-за вирусов, которые распространяются контактным путем. Поэтому мыть овощи и фрукты нужно обязательно. Ведь простого визуального обзора для того чтобы убедиться в чистоте продуктов, недостаточно.

Почему грязные продукты опасны

Употреблять немытые овощи и фрукты в пищу запрещается по двум причинам: пестицидам, а также вирусам и бактериям, которые остаются на их поверхности.

При выращивании большого объема продукции фермеры вносят химические удобрения, а также используют средства от вредителей. Химикаты, попадая в организм человека, несут немало рисков для здоровья. Если человек не страдает какой-либо болезнью, он может не заметить незначительное количество бактерий в организме. Но у людей с хроническими заболеваниями органов пищеварения такие овощи и фрукты принесут не пользу, а вред.

Просто вымыть овощи и фрукты перед употреблением недостаточно. Ведь в некоторых случаях болезнетворные микроорганизмы попадают внутрь плода. Поэтому рекомендуется не покупать продукты с видимыми повреждениями.

Как мыть овощи и фрукты правильно

Как правильно мыть овощи и фрукты / Фото: Pexels

Большинство продуктов можно тщательно промыть под проточной водой. Чтобы избавиться от основных бактерий, "живущих" на поверхности, этого будет вполне достаточно. Перед тем как убрать вымытые овощи и фрукты в холодильник, обязательно их просушите. Избыток влаги станет идеальной средой для болезнетворных микроорганизмов. Также влажные продукты скорее испортятся и начнут подгнивать. Именно поэтому не нужно мыть овощи и фрукты сразу после того, как вы принесли их из супермаркета или рынка. Рекомендуется производить эту процедуру перед приготовлением или употреблением.

При очистке овощей и фруктов нет необходимости использовать дополнительные средства, в частности мыла или геля для мытья посуды. Входящие в их состав химические вещества могут оставаться на поверхности продуктов и попадать в организм человека. Это может стать причиной аллергических реакций или даже отравления.

Если вы купили сильно загрязненные корнеплоды, рекомендуется мыть их в холодной воде с помощью щетки с мягкими ворсинками или губки. Так вы очистите поверхность, но не повредите ее.

Фрукты перед употреблением моют обязательно, даже если вы потом будете чистить их от кожицы. Бактерии, обитающие на апельсинах или мандаринах, могут попасть на мягкую часть плода.

Вот несколько важных советов, как мыть овощи и фрукты:

Делать это нужно только под проточной водой. Даже если вы будете очищать их от кожуры, мыть все равно нужно. Для мытья сильно загрязненных овощей можно использовать губку или мягкую щетку. Перед тем как убрать овощи и фрукты в холодильник, их нужно высушить. Быстровозводимые продукты можно мыть только перед использованием или потреблением.

Правила: как мыть фрукты после магазина

Как правильно мыть фрукты после магазина / Фото: Pexels

Чтобы некоторые фрукты можно хранить долгий период времени, их обрабатываются специальным воском. К примеру, так хранятся яблоки в магазинах. Перед употреблением его нужно обязательно смыть. Сделать это можно так: используя губку или мягкую щетку, тщательно промойте фрукты под проточной водой.

Чтобы избавиться от бактерий, живущих на кожуре цитрусовых, эти фрукты рекомендуется обдавать кипятком или мыть в теплой воде. Также такой способ поможет избавиться от консервантов.

Виноград перед мытьем нужно разделить на отдельные гроздья. Затем очистите под проточной водой и, дав жидкости стечь, просушите.

Чтобы вымыть неровную поверхность ананаса, используйте щеточку. Листья предварительно удалять не нужно, это нужно будет сделать уже после мытья.

Дыни и арбузы перед употреблением нужно замочить в воде на 30-60 минут. Вода должна быть прохладной.

Правила: как мыть овощи после магазина

Как правильно мыть овощи после магазина / Фото: Pexels

Чтобы помыть лук, нужно сначала срезать остатки его корневой системы и избавиться от шелухи. Только после этого можно мыть под проточной водой.

Перед мытьем белокочанной капусты следует удалить ее верхние листья.

Цветную капусту нужно мыть следующим образом: сначала удалить все потемневшие участки, а затем промыть под холодной проточной водой.

Зелень тоже промывают в холодной воде.

Почему овощи нужно мыть перед употреблением, а не раньше

Дело в том, что на поверхности овощей часто есть вещества, защищающие их от порчи. Если вы купили корнеплоды или другие продукты, но собираетесь готовить их позже, лучше спрячь овощи в темное прохладное место. Перед этим не забудьте убрать их из пакета, ведь может образоваться конденсат. Избыток же влаги станет причиной подгнивания.