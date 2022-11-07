Почему нужно обворачиваться фольгой: простой способ для улучшения самочувствия

Алюминиевая фольга – полезный и удобный предмет на кухне. Но, оказывается, его можно использовать не только для запекания блюд. ТСН.ua рассказывает, зачем обворачиваться фольгой.

Алюминиевая фольга часто используется на кухне, но ею также можно обворачивать разные части тела. Такая идея может показаться странной, но эта привычная для нас вещь может стать отличным средством, которое спасет от некоторых недугов.

Если у вас нет возможности обратиться к врачу или приобрести лекарства, фольга поможет забыть об усталости, избавиться от простуды и ожогов. А еще есть даже лечение суставов фольгой.

Как фольга помогает побороть простуду

Оказывается, про простуду можно забыть в рекордно короткие сроки, если использовать обычную фольгу. Для этого возьмите 5-7 листов фольги, оберните ими стопы, а затем оставьте на один час. По истечении этого срока, листья снимают, дают ногам отдохнуть около 1 часа и повторяют процедуру. Если делать так каждый вечер, уже через два дня вы заметите разницу.

Лечение суставов фольгой

Эта металлическая "бумага" поможет избавиться от боли в суставах, если знать, как ею правильно пользоваться. Просто оберните больной сустав листом фольги перед тем, как ложиться спать. Он должен оставаться там всю ночь. Чтобы фольга держалась лучше, можно сверху дополнительно зафиксировать ее бинтом. Курс лечения суставов фольгой длится одну неделю.

Борьба с усталостью

Также фольга поможет побороть усталость. Придя домой после тяжелого рабочего дня, положите несколько листов фольги в морозильную камеру на 2-4 часа. Затем достаньте и приложите к лицу, особенно щекам и зоне вокруг глаз. Уже через несколько минут вы почувствуете, как напряжение покидает мускулы.

Облегчить боль после ожога

Для этого пораженное место нужно подержать несколько минут под проточной холодной водой. Если у вас не появилась рана, можно протереть место чистой тканью. Она обязательно должна быть мягкой. И сразу оберните ожог фольгой в несколько слоев. В противном случае – используйте стерильную марлю. Ею нужно накрыть место ожога, а затем обернуть несколькими слоями фольги. Не забудьте все закрепить повязкой. Пока боль не уйдет, фольгу снимать не стоит.