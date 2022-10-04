Почему нужно посадить у дома рябину: что об этом говорят народные приметы

Каждое дерево обладает определенной энергетикой. Некоторые помогают вернуть утраченные ресурсы, другие улучшают эмоционально психологическое состояние. Поэтому к высадке любых деревьев у частного дома или дачи нужно относиться серьезно. Что говорят народные приметы о рябине? Читайте в материале ТСН.ua, почему нужно посадить дерево.

Почему нужно сажать возле частного дома рябину: народные приметы

Издавна наши предки верили, что красная и черная рябина обладают магическими свойствами. Существовало немало народных примет, связанных с этим деревом. Однако, если вы хотите привлечь в свой дом позитив, нужно сначала ознакомиться с определенными правилами:

Мечтаете, чтобы в вашем доме родился долгожданный ребенок – тогда стоит посадить рябину с южной стороны дома. Наши предки верили – как только на рябине появятся первые плоды, женщина забеременеет.

Хотите "запустить" в дом финансовое благополучие – в этом случае черная или красная рябина должны расти с северной стороны.

Молодоженам советовали сажать это дерево с восточной стороны дома, которое отвечало за спокойствие и мир. Верили, что рябина поможет пережить первый год супружеской жизни, который считается самым сложным.

Привлечь талан и везение можно, если высадить рябину с западной стороны.

Но обращали внимание не только на расположение, но и количество деревьев. Если у дома растет одна рябина – это значит, что в доме все благополучно. Если вы видите два деревца – здесь ждут свадьбы. А если растет три или больше – хозяева дома желают члену своей семьи более быстрого выздоровления.

С давних времен красная рябина возле дома означала, что его владельцы хотели уберечься от злого глаза или порчи. Наши предки верили, что ее ягоды способны отпугнуть нечистую силу. А еще девушки плели венок из веток рябины, вешали его на дверь с внешней стороны. По народным приметам, тогда в дом не сможет зайти человек со злыми намерениями или незваный гость.

Также издавна верили, что красная рябина способна уберечь дом от пожара. Поэтому ее традиционно сажали возле деревянных построек.

Не менее важно подобрать для рябины "правильного" соседа. Например, ель – плохой вариант. Считалось, что это дерево предвещает скорую смерть хозяина дома. А рябина – символ долговечности и здоровья. Потому деревья, скорее всего, погибнут, пытаясь переманить силы на свою сторону.

Народные приметы о высадке рябины на даче

Рябина на даче — народные приметы / Фото: Pexels

Существуют народные приметы, рассказывающие, как правильно сажать черную и красную рябину на даче. Например, для того чтобы защитить дачный дом от воров, дерево нужно посадить на крыльце. Но учтите, что тогда придется чаще заметать территорию, потому что из рябины часто падают ягодки.

Дерево рябины на участке стало сохнуть? Когда спилите высохшие ветки, нужно вслух просить у дерева прощения и объяснять свой поступок. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и весна будет хорошей.

Если вам на даче нужен хороший урожай овощей – стоит посадить рябину с алыми или оранжевыми ягодами. Нельзя "хоронить" дерево, например, за гаражом. Рябина "любит" быть в центре внимания.

Однако, не стоит забывать и о пожарной безопасности – не высаживайте дерево слишком близко к дому, рядом с хозяйственными постройками или баней.

Какие еще народные приметы связаны с рябиной

Народные приметы о рябине / Фото: Pexels

Рассыпались ягоды рябины – к финансовым неудачам. Поэтому стоит быть осторожнее и не забывать кошелек в общественных местах.

В канун Рождества нужно сварить ягоды рябины и думать при этом о любимом, утром же стоит обратить внимание на их расположение. Если ягоды всплыли, значит, этот человек – не ваша судьба, а если остались на дне – быть вам счастливыми вместе.

Если использовать ягоды красной рябины в женском украшении, то она сможет привлечь к себе внимание желаемого мужчины и побороть соперниц.

Рябина выросла у дома без вашего участия? Это хороший знак. Ждите любви и понимания, которые поселятся в вашем доме.

С рябиной у наших предков было связано немало разных народных примет. Грамотное их изучение и приложение поможет принести в дом счастье, радость и любовь.

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