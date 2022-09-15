Почему нужно вынимать электроприборы из розетки не только в случае отключения электроэнергии

Что делать в случае проблем с электроэнергией с приборами, которые всегда включены, важно ли вынимать их из розетки и зачем это делать читайте в материале ТСН.ua

При отключении электроэнергии, как пишут специалисты, нужно вынуть электроприборы из розетки.

При отключении электроэнергии электрические устройства — телевизор, компьютер могут выйти из строя или даже стать причиной короткого замыкания. Следствием этих перебоев может стать повреждение выключенных устройств, подсоединенных к розеткам. Поэтому, в случае исчезновения электричества, нужно выключить все приборы, которые есть в доме. Несмотря на то, что холодильник или морозильная камера более устойчивы к перепадам напряжения, все же желательно отключить их из розетки в случае отключения электроэнергии также.

Эксперты не рекомендуют включать бытовую технику сразу после восстановления электроснабжения. После восстановления электричества необходимо подождать не менее двух минут, чтобы их включить, пока питание стабилизируется, хотя бы во избежание возможных микровырезов подряд.

Почему электроприборы нельзя оставлять надолго выключенными, но все еще подключенными к сети

Чтобы не получить большие счета за электроэнергию, бытовые приборы нужно не только отключать, но и вынимать из розетки.

Работающие телевизоры потребляют 186 вольт, в режиме сна они используют 3,06 вольта. А выключенный, но все еще подключенный телевизор потребляет 2,88 вольта. ЖК-дисплеи потребляют 28 вольт во включенном состоянии, 1,38 вольта в режиме ожидания и 1,13 вольта в выключенном состоянии, но все еще подключеным к сети.

При включении и полном использовании стационарный компьютер потребляет 74 вольта, в режиме ожидания – 21 ватт, а в выключенном, но все еще подключенном к сети – 2,84 вольта.

Полностью заряженный, включенный и рабочий ноутбук потребляет около 30 вольт, а выключенный и подключенный – 8,9 вольт.

При зараядке смартфон использует от 2 до 3 Вт. А когда он остается подключенным к сети без подключения к мобильному телефону – 0,26 вольта.

Принтер: в спящем режиме потребляет в среднем 5 вольт в час.

Сканер при полном использовании потребляет 9,6 вольта, если он выключен, но все еще подключен к сети, продолжает потреблять 2,48 вольта.

Микроволновая печь во включенном состоянии потребляет 1433 вольт. А если вы оставите ее дверцу открытой, а она будет все еще подключена к сети, то будет потреблять 25,79 вольта.

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