Почему ОБСЕ приостановила миссию в оккупированном Донецке: подробности от ТКГ

Почему ОБСЕ приостановила миссию в оккупированном Донецке: подробности от ТКГ

Наблюдатели СММ ОБСЕ пока не могут патрулировать территории временно оккупированного Донецка.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ из соображений безопасности приостановили работу на территории временно оккупированного Донецка.

Подробнее об этом представительница отдельных районов Донецкой области (ОРДО) в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) от Украины Татьяна Иванова сообщила телеканалу "Дом".

По ее словам, речь идет о невозможности выполнять прямые обязанности наблюдателей, в частности выезжать на патрулирование территории. В то же время патрули СММ ОБСЕ продолжают оставаться во временно оккупированном Донецке.

"Это только на территории Донецка. На всей остальной территории миссия ОБСЕ продолжает свою работу", — указала Иванова, добавив, что речь идет именно о временном приостановлении каких-либо действий.

"То есть они находятся в гостинице, они не выезжают в целях безопасности, и те действия, которые должна осуществлять миссия ОБСЕ, они просто не делают. Они не занимаются мониторингом, не выезжают на какие-то точки, объекты временно, пока не будет разрешен вопрос их безопасности", — пояснила представительница ОРДО в ТКГ.

Как сообщалось, миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Ранее украинская контрразведка задержала на Донбассе боевика "ЛНР" Андрея Косяка, который разведывал украинские позиции у поселка Золотое. После этого началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы уйти в наступление на Донбассе. Также со стороны Москвы состоялось беспрецедентное давление на ОБСЕ.

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