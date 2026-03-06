Почему Одесса больше всего страдает от отключений света: в ДТЭК объяснили ситуацию

Блэкаут

В настоящее время в Одесской области наблюдается одна из самых сложных ситуаций с электроснабжением по всей Украине. Длительные отключения света являются прямым следствием масштабных повреждений энергетической инфраструктуры после целенаправленной серии российских атак.

Об этом рассказали в ДТЭК.

По данным специалистов характер вражеских обстрелов кардинально изменился, что привело к критическим последствиям именно для локальных потребителей.

«Если в 2022-2024 годах Россия избивала преимущественно по большим высоковольтным подстанциям, то в 2025-м изменила тактику. Под удары попали распределительные подстанции 110 кВ. Именно они доставляют электроэнергию непосредственно в города», — отмечают ДТЭК.

Какие масштабы разрушений в Одесской области

Статистика потерь оборудования в регионе беспрецедентна. Враг методично выбивает объекты, обеспечивающие током Одессу и ее пригород.

«С середины декабря разрушены 34 больших подстанции, что составляет почти половину от их общего количества. При этом часть объектов оккупанты атаковали по несколько раз. Поэтому наша сеть может передать значительно меньше электроэнергии», — подчеркивают энергетики.

Специалисты делают все возможное для удержания системы, однако сталкиваются с объективными технологическими препятствиями.

«Энергетики уже использовали максимум возможностей для перераспределения погрузки. Некоторые подстанции вынуждены работать только с частью оборудования. Проблема в том, что новые трансформаторы и выключатели нельзя просто купить — они производятся месяцами или даже больше года», — объясняют в компании.

Несмотря на тотальный дефицит оборудования и постоянные риски, ДТЭК уверяет, что ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Напомним, в ночь на 3 марта российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры.

По словам руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера, обошлось без пострадавших.