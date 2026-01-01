Почему Одесса стала главной целью российских атак: WSJ объяснило стратегию врага

Последствия одной из атак на Одесскую область

Россия превратила Одессу в ключевой театр экономической войны, пытаясь полностью заблокировать морской экспорт Украины, который обеспечивает 90% аграрных поставок. На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в резиденцию президента США Дональда Трампа, Кремль нарастил количество дроновых атак на портовую инфраструктуру до рекордных показателей.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

За сутки до того, как Зеленский во время визита в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго призвал США усилить поддержку Украины, Россия осуществила новую серию дроновых атак по одному из важнейших прибрежных регионов страны — черноморскому порту Одесса.

В течение декабря именно Одесса оставалась одной из главных целей российских ударов. Город является ключевым узлом экспорта украинского зерна и критически важным экономическим маршрутом для государства. В результате атак были повреждены инфраструктурные объекты, склады и энергосистема, есть погибшие и раненые.

Россия пытается ослабить экономический потенциал Украины

Эксперты считают, что таким образом Москва пытается системно ослабить экономический потенциал Украины.

«Они однозначно хотят отрезать Одессу и другие города с точки зрения инфраструктуры. Они бьют и по людям, и по экономике, уменьшая наши экспортные возможности через морской коридор», — заявил Зеленский во вторник, отвечая на вопрос журналистов в WhatsApp.

Президент уточнил, что во время пребывания во Флориде поднимал перед Трампом вопрос предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности комплексов Patriot. При этом он не сообщил, принято ли решение об их поставке, отметив лишь, что президент США выразил готовность помочь, а Украина рассматривает возможность закупки систем с участием европейских партнеров.

Экономическая важность Одессы для Украины

Одесса на протяжении всего периода войны остается одним из важнейших направлений противостояния. По информации Министерства развития громад и территорий Украины, морским путем экспортируется около 90% аграрной продукции. Только за 11 месяцев 2025 года шесть портов Одесской области обработали около 76 млн т грузов. Украина смогла частично защитить морскую логистику благодаря использованию морских беспилотников, которые сдерживают активность Черноморского флота РФ.

Впрочем, на фоне дипломатических усилий администрации Трампа по завершению войны Россия активизировала воздушные атаки по южным регионам Украины. Много ударов наносится из оккупированного Крыма, что затрудняет перехват дронов и ракет, ведь они не пересекают сушу.

Согласно данным аналитика Кайла Глена из британского Центра информационной устойчивости, в 2025 году Россия совершила около 52 тыс. атак беспилотниками — значительно больше, чем около 14 тыс. в период 2022 — 2024 годов. Одесса все чаще оказывается под прицелом.

«Черное море, которое нас кормит и является неотъемлемой частью нашей экономики, одновременно является и нашим слабым местом», — отметил украинский военный аналитик Александр Коваленко.

В декабрьских сводках Минобороны РФ заявляло об ударах по транспортной и портовой инфраструктуре Украины, которую там называют объектами, используемыми «в интересах Вооруженных сил Украины».

Одесса оказалась в условиях частичной осады

Фактически один из крупнейших и самых динамичных городов Украины оказался в условиях частичной осады. С наступлением холодов и температур около нуля одесситы на несколько дней оставались без электричества, отопления и воды. Ситуацию осложняет то, что у города почти нет собственной генерации и он зависит от внешних поставок электроэнергии.

«Россия пытается уничтожить все ключевые элементы экспортных логистических цепей. Они бьют по тому, до чего им легче всего добраться. А если говорить об экспортной логистике, Одесса — это финальные ворота», — пояснил директор Центра транспортных стратегий Украины Сергей Вовк.

Специалисты указывают, что экономическая составляющая снова выходит на первый план в российской военной стратегии — как в боевых действиях, так и в дипломатических маневрах.

Украина в то же время осуществляет собственные системные удары по нефтеперерабатывающим объектам на территории России, стремясь ослабить ее военный потенциал. По словам информированного источника, недавно украинские силы атаковали один из танкеров так называемого «теневого флота» РФ в Средиземном море.

В ответ президент России Владимир Путин объявил о намерении расширить кампанию атак на украинские порты и судоходство.

«Это сознательная стратегия — бить именно по экономической составляющей»

«Это сознательная стратегия — бить именно по экономической составляющей: экспорту и экономике страны. И не только в портах, а по всей территории. Это точно больше, чем одна отдельная область», — добавил Вовк.

Так, «Укрзализныця» оценивает общие убытки от атак на железнодорожную инфраструктуру с начала полномасштабной войны в 5,8 млрд долл. Только в 2025 году зафиксировано более 1100 ударов по объектам компании.

По словам Вовка, если экспорт зерна будет серьезно нарушен, международные покупатели могут переориентироваться на других поставщиков. Это грозит снижением внутренних цен и нехваткой ресурсов у фермеров для закупки горючего и удобрений. В перспективе это может привести к сокращению производства и нанести удар по аграрному сектору даже после завершения войны.

Именно поэтому, отмечают эксперты, украинские власти так активно добиваются усиления систем ПВО, ведь они могут стать решающим фактором в сохранении экономической устойчивости страны.

Напомним, в новогоднюю ночь Одесса подверглась нескольким волнам атак российских беспилотников. Из-за падения дронов и их обломков в городе зафиксировано повреждение жилых домов и возгорание на объектах инфраструктуры.