Почему Одессу накрыли такие масштабные дожди: синоптики объяснили причину

Ливень / © ТСН.ua

За сутки в Одессе выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы, и причиной этого является не только локальный циклон, но и климатические изменения, которые усиливают интенсивность дождей в регионе.

Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического центра.

Причиной катастрофических дождей в Одессе стал локальный образовавшийся над Черным морем циклон. Движение этого циклона на север и восток было заблокировано антициклоном, что привело к обострению атмосферных фронтов.

Кроме того, значительное влияние оказала повышенная интенсивность осадков из-за теплого и влажного воздуха над Черным морем. По данным метеостанции «Одесса», выпало 94 мм осадков — это 224% месячной нормы.

Своевременные предупреждения синоптиков поднимались от желтого уровня до красного (80+ мм) уже вечером, что подчеркивает стремительность развития стихии.

Синоптики подчеркивают, что подобные экстремальные события участились из-за глобальных климатических изменений. Статистика впечатляет:

за последние 10 лет в Одессе зафиксировано 14 случаев сильных дождей (50-100 мм за 12 часов);

за предыдущие десятилетия таких случаев было всего 2-3 на 10 лет.

Прогревание поверхности Черного моря, рост конвективных процессов и увеличение влагозапаса атмосферы приводят к тому, что на северо-западе акватории все чаще фиксируются интенсивные дожди. Явления, такие как «полосы дождя» (rainbands), ранее типичные для тропических процессов, теперь проявляются и в умеренных широтах, вызывая катастрофические осадки.

Однако не только климат виноват в масштабах наводнения. Ситуацию резко усиливает урбанизация. Большая доля асфальта и бетона, которые не позволяют воде просачиваться в грунт, превращает дождь в стремительные и сильные потоки воды.

Исследования показывают, что в городах с высокой степенью застройки потоки воды могут расти на 20-50% из-за непроницаемых покрытий.

Синоптики отмечают, что адаптация критически необходима. Внедрение «зеленой» инфраструктуры — использование пермеабельных покрытий (пористый асфальт) и зеленых зон — может уменьшить подтопления на треть, давая воде возможность фильтроваться в грунт.

Напомним, сильная непогода в Одессе началась еще утром. К вечеру интенсивные ливни повлекли за собой масштабные последствия: сотни автомобилей оказались в воде, а по городу пришлось частично перекрывать движение транспорта из-за значительных подтоплений.

В результате стихии погибло 9 человек. Жертвой непогоды стала семья из 5 человек, которая проживала на цокольном этаже. Они не смогли выбраться из собственного дома. Также погибли три женщины — их накрыло волной и понесло течением.