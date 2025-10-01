- Дата публикации
Почему Одессу накрыли такие масштабные дожди: синоптики объяснили причину
Наводнение в Одессе стало следствием не только обострения атмосферных фронтов, но и урбанизации: большая доля асфальта и бетона превращает осадки в катастрофические потоки воды.
За сутки в Одессе выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы, и причиной этого является не только локальный циклон, но и климатические изменения, которые усиливают интенсивность дождей в регионе.
Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического центра.
Причиной катастрофических дождей в Одессе стал локальный образовавшийся над Черным морем циклон. Движение этого циклона на север и восток было заблокировано антициклоном, что привело к обострению атмосферных фронтов.
Кроме того, значительное влияние оказала повышенная интенсивность осадков из-за теплого и влажного воздуха над Черным морем. По данным метеостанции «Одесса», выпало 94 мм осадков — это 224% месячной нормы.
Своевременные предупреждения синоптиков поднимались от желтого уровня до красного (80+ мм) уже вечером, что подчеркивает стремительность развития стихии.
Синоптики подчеркивают, что подобные экстремальные события участились из-за глобальных климатических изменений. Статистика впечатляет:
за последние 10 лет в Одессе зафиксировано 14 случаев сильных дождей (50-100 мм за 12 часов);
за предыдущие десятилетия таких случаев было всего 2-3 на 10 лет.
Прогревание поверхности Черного моря, рост конвективных процессов и увеличение влагозапаса атмосферы приводят к тому, что на северо-западе акватории все чаще фиксируются интенсивные дожди. Явления, такие как «полосы дождя» (rainbands), ранее типичные для тропических процессов, теперь проявляются и в умеренных широтах, вызывая катастрофические осадки.
Однако не только климат виноват в масштабах наводнения. Ситуацию резко усиливает урбанизация. Большая доля асфальта и бетона, которые не позволяют воде просачиваться в грунт, превращает дождь в стремительные и сильные потоки воды.
Исследования показывают, что в городах с высокой степенью застройки потоки воды могут расти на 20-50% из-за непроницаемых покрытий.
Синоптики отмечают, что адаптация критически необходима. Внедрение «зеленой» инфраструктуры — использование пермеабельных покрытий (пористый асфальт) и зеленых зон — может уменьшить подтопления на треть, давая воде возможность фильтроваться в грунт.
Напомним, сильная непогода в Одессе началась еще утром. К вечеру интенсивные ливни повлекли за собой масштабные последствия: сотни автомобилей оказались в воде, а по городу пришлось частично перекрывать движение транспорта из-за значительных подтоплений.
В результате стихии погибло 9 человек. Жертвой непогоды стала семья из 5 человек, которая проживала на цокольном этаже. Они не смогли выбраться из собственного дома. Также погибли три женщины — их накрыло волной и понесло течением.