Почему оккупанты усилили обстрелы пограничных областей и возможно ли там контрнаступление: Коваленко рассказал детали

По его словам, с начала 2024 года оккупанты усилили удары по гражданским объектам и инфраструктуре в приграничной с РФ зоне – в Сумской и Харьковской областях.

Когда российские оккупанты наносят удары по приграничным городам Украины — они не пытаются "отомстить" и не готовить "наступление". Сообщения по этому поводу, которые распространяются в Сети, — это ИПСО.

Об этом на своей странице написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, с начала 2024 года оккупанты усилили удары по гражданским объектам и инфраструктуре в приграничной с РФ зоне – в Сумской и Харьковской областях. Однако в информационном пространстве распространяются нарративы, что это месть за удары ВСУ по НПЗ и другим объектам оккупационных войск.

“В 2024 году Сумская область почувствовала по своей приграничной с Россией зоне небывалое количество прилетов КАБ, что за сутки превышает показатель в полсотни. Пограничные села буквально стирались с лица земли, и по ряду районов была развернута эвакуация. В свою очередь по Харьковской области и самому Харькову стали наноситься точечные удары по энергетической инфраструктуре разной номенклатурой средств поражения. Сейчас город миллионник находится в самом тяжелом с начала полномасштабной войны энергетическом коллапсе. При этом в информационное пространство Украины, к сожалению, достаточно успешно интегрируются нарративы о том, что эти удары являются ответом на: рейды РДК и ЛСР; удары по НПЗ; удары по тыловой части России, в частности – Татарстана; является подготовкой для вторжения, — рассказал Александр Коваленко.

Он отметил, что нарративы можно отнести к комплексной ИПСО, цель которой — дестабилизировать приграничные районы и сформировать общественное мнение против Сил обороны Украины. Кроме того, оккупанты пытаются оправдать военные преступления.

“Когда возникают в Сети предположения о том, что удары по Сумской и Харьковской области – это реакция на успешные операции СОУ по территории России, у меня всегда в ответ возникает вопрос – а разве раньше оккупанты не терроризировали эти области? В 2022 и 2023 гг. разница заключалась в том, что Россия применяла преимущественно ствольную и реактивную артиллерию для террора, например, Сумской области. Но применение этой компоненты не очень впечатляюще как полуторатонная авиационная бомба и в самом расчете может завершиться печально по результатам контрбатарейной борьбы. Но, в общем-то, обстрелы были регулярными и системными”, — отметил Коваленко.

Он также добавил, что когда РФ получила в свое распоряжение расширенную номенклатуру УМПК, превращающую авиационные бомбы в 250, 500 и 1500 килограммов в корректируемые-планирующие, они получили возможность безнаказанного террора пограничной зоны.

“То есть если мы говорим о Сумской области, то село на 20 домов, которым за сутки прилетает 2-3 мины 82-мм или 120-мм, с этим как-то свыкается и живет повседневной жизнью в новых экстремальных условиях. Но когда прилетает 2-3 КАБ ОФАБ-1500, то половина села просто исчезает и это внушает ужас. Как таковой террор гражданского населения был, есть и будет, меняется номенклатура, поддерживающая и генерирующая этот террор. И если к мине 82-мм можно привыкнуть, хотя это противоречит базису инстинкта самосохранения, то к бомбе ОФАБ-1500 – нет”, — подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что Харьков сейчас переживает тяжелейший энергетический кризис, но это обусловлено тем, что, к сожалению, город ближе находится к России и ее энергетическую инфраструктуру оккупантам гораздо проще выводить из функционального состояния.

“С другой стороны, если верить распространяемым нарративам о “месте” и связывать эти удары с успехами СОУ по территории России, возникает вопрос, а когда именно Северная Салтовка превратилась в зону отчуждения? И удары по энергетической инфраструктуре Харькова, не совпали ли с ударами и по энергетике другой части Украины, просто, к сожалению, этот город миллионик более доступен для средств поражения российских оккупационных войск”, — сказал Александр Коваленко.

Напомним, что сегодня, 7 апреля, россияне снова обстреляли Харьков. Там есть раненые люди.

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