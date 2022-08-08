Почему опадают цветы орхидеи и как спасти экзотическое растение

У фаленопсиса цветение обычно длится от одного до четырех месяцев. Затем цветы естественным образом начинают опадать. Это не должно вас пугать. Но если растение начало сбрасывать цветы раньше этого времени и массово – следует забеспокоиться. Почему в орхидее опадают цветы и бутоны – читайте в материале ТСН.ua.

Существует немало причин, почему опадают цветы орхидеи и бутоны, которые еще не успели распуститься. Перед тем, как начинать решать проблему, нужно определить, что именно ее привело.

Возраст

К сожалению, даже при правильном уходе с возрастом орхидея перестает цвести. Обычно утрата цветов начинается у комнатных орхидей на 7 году жизни. Проблема в том, что невозможно определить возраст растения при покупке его в цветочном магазине или супермаркете. В таком случае необходимо ориентироваться на внешность. Чем длиннее стебель и больше листочков – тем старше цветок. А на молодом фаленопсисе ствол совсем короткий.

Освещение

Недостаточное освещение – одна из основных причин, почему опадают цветы орхидеи. Для этого растения оптимальной продолжительностью светового дня считается 12 часов. Если не подумать о дополнительном освещении, вы будете созерцать, как опадают цветы и даже бутоны. Особенно в зимний период и поздней осенью.

Переохлаждение или перегрев

В летние месяцы попробуйте снизить возможность попадания солнечных лучей на орхидею. В таком случае растение резко теряет влагу и получает ожоги. Это еще одна причина, почему опадают цветы орхидеи.

Зимой не ставьте цветок вблизи отопительных приборов. Лучше переставить горшок на другое место или подвинуть его вглубь подоконника.

Переохлаждение – еще один негативный фактор. Орхидея очень не любит сквозняков. Поэтому даже если вы ненадолго откроете окно для проветривания зимой, это может привести к опадению цветов.

Влажность

Очень сухой воздух может стать еще одной причиной, почему опадают цветы орхидеи. Этот цветок в природе произрастает в тропических лесах, где влажность воздуха может достигать 60%. Очень важно поддерживать комфортный для растения режим влажности и пользоваться специальными увлажнителями воздуха. Также можете просто опрыскивать воздух вокруг орхидеи с помощью распылителя. Однако старайтесь, чтобы вода не попала на бутоны. Это одна из причин, почему в орхидее опадают бутоны.

Поливка

Весомой причиной, почему в орхидее опадают цветы, можно назвать неправильный режим поливки. К этому может привести как недостаточная, так и чрезмерно обильная поливка. В самом худшем случае растение впоследствии погибает. Следите, чтобы корни оставались светло-зеленым цветом. Если оно белеет и набухает – полив недостаточно. Когда начинает гнить и становится коричневым – значит, вы чрезмерно поливаете растение.

Повреждение

Нанесение вреда домашними животными, неправильная транспортировка или падение горшка – все все механические повреждения, которые могут стать причиной, почему в орхидеи опадают цветы. К сожалению, лечению такие повреждения не подвергаются. Поэтому следует быть очень осторожными с любимым комнатным растением.

Болезни

Различные заболевания также могут быть причиной, почему в орхидеи опадают цветы. Наиболее распространенными среди них являются: мучнистый червец и серая гниль. Серая гниль, например, поражает бутоны и цветы. На них появляются пятнышки и пятна, приводящие к опадению. Когда орхидея заражена мучнистым брюшком, листья желтеют или краснеют, а затем опадают цветы.

Что делать, чтобы в орхидеи не опадали цветы

Что делать, чтобы цветы в орхидее не опадали? / Фото: pixabay.com

Если вы будете соблюдать простые правила, цветы и бутоны орхидеи не будут опадать:

Поддерживайте достаточное освещение в помещении – орхидея любит восточные или западные подоконники, а еще нужно обезопасить ее от попадания прямых солнечных лучей. Зимой также следует компенсировать недостаток освещения с помощью ламп. Соблюдайте температурный режим – для здорового цветения орхидеи подходит температура воздуха 22-26 градусов выше нуля. Поддерживайте необходимую влажность – оптимальной для этого растения считается влажность в 45-60%. Правильно поливайте – ни в коем случае нельзя поливать орхидею водой сверху, нужно установить горшок с растением в емкость, куда доливать воду. Корни сами впитают столько жидкости, сколько им нужно. Проводят доливание раз в неделю.

Когда вы создадите орхидеи такие условия, она точно обрадует вас пышным цветением.