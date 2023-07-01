Почему опытные огородники завязывают листья чеснока в узел и когда это правильно делать

Многие дачники и огородники рекомендуют завязывать листья чеснока. Говорят, что так увеличивается его урожайность. Когда это правильно делать и в каких случаях завязывать листья чеснока нельзя – читайте в материале ТСН.ua.

Почему нужно завязывать листья чеснока

Луковица чеснока формируется одновременно с ростом листьев. Поэтому где-то в середине лета начинающиеся питательные вещества постепенно перемещаются с наземной части (пера) к луковице. Однако этот процесс достаточно медленный. Листья у чеснока отмирают и засыхают не так интенсивно, как у лука. Если завязать листья в узел – это будет дополнительным стрессом для растения, а потому зеленая часть начнет быстрее отмирать. Так можно значительно ускорить формирование луковицы. Многие огородники утверждают, что после завязывания листьев чеснока луковицы становятся намного больше, сочнее и сохраняются дольше. Все питательные вещества, получаемые растением от земли, поступают именно в луковицу, а не в листья.

Когда завязывать листья чеснока и как это правильно делать

Листья чеснока завязывают, чтобы получить больший урожай / Фото: pixabay.com

Для того чтобы определить время, когда лучше делать эту манипуляцию, нужно обратить внимание на внешние признаки созревания чеснока.

кончики листьев приобретают желтый цвет;

на соцветиях шелуха начинает трескаться;

стрелки, которые растение выпустило раньше, начинают выпрямляться;

трескаются семенные коробочки;

побеги начинают тянуться вниз.

Не забудьте учесть и другие факторы. А именно: сроки созревания конкретного сорта, время его высадки, погодные условия.

Завязывать листья чеснока достаточно просто, но нужно помнить об определенных правилах:

Не забудьте защитить свои руки с помощью перчаток, ведь листья этого растения достаточно жесткие. Стрелки чеснока нужно отрезать, отступив от верхнего листа на 3-5 см. Обрывать их не стоит, это может повредить растение. Если листья имеют длину до 30 см, вам хватит и одного узла, но если больше, то смело можете завязывать два. Возьмите несколько листьев, сверните их и после этого завяжите крепкий узел.

Когда нельзя завязывать листья чеснока

Если вы хотите обновить посадочный материал, рекомендуется раз в несколько лет выращивать из воздушных луковичек (пузырьков) озимый чеснок. Оставьте на грядке несколько растений, не срезая их стрелки и не завязывая листья. Стрелки должны полностью созреть.