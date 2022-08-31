Почему осень-зима станут решающими на фронте в Украине – генерал-майор запаса СБУ объяснил

Именно этот период покажет подготовку войска к освобождению временно оккупированных территорий от армии РФ.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал в эфире "FreeДом".

"У нас это лето было для того, чтобы оценить ситуацию на фронте, оценить те резервы, которые имеет противник, накопить свои резервы. У нас идет интенсивное учеба наших бойцов. Мы также подтягиваем некоторые вещи к фронту, поэтому есть надежда, что именно осень покажет, как мы готовились, какое у нас желание, а оно у нас очень большое – освободить свою территорию. Поэтому посмотрим, что произойдет осенью-зимой", — сказал он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что будет проходить на фронте с приходом зимы.

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