Почему остров Змеиный имеет стратегическое значение: начальник военной разведки рассказал

Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько будет необходимо.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную ситуацию на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Об этом руководитель разведки рассказал в эфире всеукраинского телемарафона, передает пресс-служба ГУР.

По словам Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем докупать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия россии на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", — отметил начальник ГУР МО Украины.

Напомним, на острове Змеиный в Черном море, где оккупанты неоднократно пытались укрепить свой незащищенный гарнизон, ведутся бои. В британской разведке считают, что если РФ укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

Читайте также: